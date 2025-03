20 enne ucciso dopo rissa in discoteca a Balestrate

Condividi questo articolo?

Lo scorso 20 dicembre un altro ragazzo era stato assassinato in un locale a Palermo

AGGIORNAMENTO: Fermato un coetaneo

Un ragazzo di 20 anni, Francesco Bacchi, è morto la notte scorsa dopo una rissa in discoteca a Balestrate (Palermo). Era il figlio di Benedetto (detto Ninì) Bacchi, il “re delle scommesse” finito tempo fa nell’inchiesta Game Over. È morto per le lesioni riportate durante una rissa avvenuta la notte scorsa davanti alla discoteca Medusa di Balestrate, nel palermitano. Il giovane è morto all’ospedale di Partinico, dove era stato trasportato dopo i primi soccorsi. Indagano i carabinieri della Compagnia di Partinico che dalla scorsa notte stanno cercando eventuali testimoni. Lo scorso 20 dicembre un altro giovane, Lino Celesia, era stato ucciso, a colpi di pistola, in una discoteca nel centro di Palermo.

Sarebbe iniziata all’interno della discoteca Medusa di Balestrate e sarebbe poi proseguita all’esterno la rissa costata la vita a un ragazzo di venti anni morto la notte scorsa. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri che indagano su quanto accaduto il 20enne sarebbe stato coinvolto nella rissa a cui hanno partecipato molti giovani. All’esterno del locale sembra che il giovane abbia battuto la testa a terra. Inutile il trasferimento all’ospedale di Partinico.

Sul posto il pm di turno, con i carabinieri, per i rilievi dopo la morte del ragazzo nella discoteca Medusa di Balestrate. Il giovane, di 20 anni, secondo una prima ricostruzione, durante la rossa sarebbe caduto battendo la testa a terra con violenza. Il corpo del ragazzo è all’ospedale di Partinico.

I Carabinieri della Compagnia di Partinico (Palermo), delegati dal Procuratore Maurizio de Lucia e dal pm di turno Alessandro Macaluso, sono ancora sul luogo per cercare eventuali reperti ma anche testimoni dell’accaduto. Si stanno recuperando le telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di capire la dinamica di quanto accaduto la notte scorsa. Secondo una prima ricostruzione Francesco Bacchi di 20 anni sarebbe morto dopo una rissa scoppiata nel locale ‘Medusa’, aperto da in mese circa, e sarebbe stato colpito da diversi calci alla testa.

L’omicidio di Francesco Bacchi arriva dopo neppure tre settimane dall’omicidio di un altro ragazzo, Lino Celesia, ucciso il 21 dicembre in una discoteca al centro di Palermo. Proprio ieri il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare a carico del 17enne accusato dell’assassinio di Celesia. Il minorenne ha confessato di avere sparato a Lino Celesia il 21 dicembre scorso, all’interno della discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi. La Procura dei Minori contesta al ragazzo anche l’aggravante dei futili motivi.

IL SINDACO DI BALESTRATE

“Ho appena appreso la notizia dai social, è un fatto che ci lascia tutti sgomenti, anzi più che sgomenti. Siamo davvero sotto choc”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Balestrate Vito Rizzo, dopo avere appreso la notizia della morte del ragazzo di 20 anni dopo una rissa in una discoteca di Balestrate. “Il locale aveva aperto da meno di un mese – dice – e non c’erano avvisaglie di nessun tipo, ad esempio di situazioni di risse pregresse né di altro nel territorio. Le uniche segnalazioni che erano arrivate era la presenza di bottiglie dove posteggiavano le macchine nei pressi dei locali, perché i ragazzi arrivano con gli alcolici già da casa. Ma nessuna segnalazione di potenziali problematiche di questa natura nel nostro territorio”.

“Sono avvenimenti che danno da pensare – dice ancora il sindaco Rizzo – le forze dell’ordine nelle scorse settimane, fin dall’apertura della discoteca, hanno fatto diversi controlli, nelle serate dei weekend. E’ chiaro che si chiedono sempre maggiori controlli e presenza sul territorio ma devo dire che qui la stazione dei carabinieri è molto presente. La presenza delle forze dell’ordine sul territorio c’è. Sono situazioni fuori da ogni logica”.

Poi aggiunge: “Purtroppo dopo un anno ci ritroviamo una situazione simile…”. Il sindaco Rizzo si riferisce all’omicidio di Vincenzo Trovato, 22 anni, ucciso nell’agosto 2022 con un pezzo di vetro di una bottiglia rotta, durante una rissa avvenuta nella notte davanti a uno dei lidi sul lungomare sempre di Balestrate. (Adnkronos)

