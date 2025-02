Scintille alla Camera per Meloni, scivolone su Draghi, poi corregge il tiro e accusa il Pd

Condividi questo articolo?

“Non svenderò l’Italia”, la promessa della presidente del Consiglio in Aula.

Ne ha per tutti, anche per il suo predecessore Mario Draghi, in barba a un passaggio di consegne che tutti ricordano all’insegna di sorrisi e consigli preziosi. La premier Giorgia Meloni è un fiume in piena nella replica alla Camera, dopo le comunicazioni sul Consiglio europeo in agenda domani e venerdì. Un appuntamento complicato quello di Bruxelles, perché all’orizzonte si prospetta una trattativa “serrata e difficilissima”, ammette la stessa presidente del Consiglio, sul nuovo Patto di stabilità e crescita.

“Non svenderò l’Italia”

“Non svenderò l’Italia”, assicura, vedendo spiragli e rivendicando il peso che ora l’Italia ha sul tavolo di gioco. Pungono le opposizioni, la dem Lia Quartapelle invita la premier a scegliere tra Zelensky e Orban, puntando il dito contro le contraddizioni del governo Meloni in politica estera. Affonda il M5S, con Riccardo Ricciardi che la invita a dire ciò che pensa veramente sulla guerra in Ucraina, tirando nuovamente fuori dal cilindro la telefonata del duo comico russo Vovan&Lexus.

Scivolone su Draghi, poi corregge il tiro

La misura è colma per Meloni. Invita le opposizioni alla calma, “non siate nervosi” ripete più volte, ma non la tocca piano. A farne le spese anche Mario Draghi. “Mi ha molto colpito – dice – che si sia fatto riferimento al grande gesto da statista del mio predecessore Mario Draghi e la foto in treno verso Kiev con Macron e Scholz. Per alcuni la politica estera è stata farsi foto con Francia e Germania quando non si portava a casa niente. L’Europa non è a tre ma a 27, bisogna parlare con tutti: io parlo con la Germania, la Francia e pure con l’Ungheria, questo è fare bene il mio mestiere”. Touché: anche tra i banchi del governo c’è chi scambia sguardi sorpresi per l’affondo appena perpetrato. ADNKRONOS

