E’ morto Franco Zuccalà, volto storico di 90° minuto: aveva 83 anni

E’ morto oggi all’età di 83 anni Franco Zuccalà, uno dei più conosciuti inviati speciali della Rai. Era nato a Catania nel 1940 ed è stato uno dei volti più noti della Domenica Sportiva, di Novantesimo Minuto e del Tg1. Ha collaborato con i più grandi giornali italiani come La Sicilia, La Gazzetta dello Sport, Il Giornale e Tuttosport, da redattore, inviato e caporedattore. Ha seguito dieci Mondiali, quattro Olimpiadi, otto Europei e due Coppe d’Africa.

La Figc si unisce al cordoglio per la scomparsa di Zuccalà e ricorda che il giornalista nel 2013, alla vigilia dell’amichevole tra Italia e Germania, aveva ricevuto dall’allora capitano Gianluigi Buffon e dal Ct Cesare Prandelli una maglia azzurra con il numero 50 per celebrare mezzo secolo da inviato.

“La scomparsa di Zuccalà mi rattrista, è una perdita dolorosa per il mondo del giornalismo e quello dello sport – dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina -. È stato un professionista scrupoloso e raffinato, distinguendosi per la preparazione e gli interessi trasversali. Super tifoso della Nazionale, non ha mai smesso di seguire gli Azzurri in casa e in trasferta, scrivendo commenti mai banali”.

