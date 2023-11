39° Campionato Mondiale di Surf Casting Maschile e Mondiale di Surf Casting Femminile

la premiazione dei vincitori – individuali e a squadre-del 39° Campionato Mondiale di Surf Casting Maschile e 30° campionato Mondiale di Surf Casting Femminile- organizzata dalla F.I.P.S.A.S (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee)- che si svolta al Palazzo dei Congressi di Taormina

Premiazione vincitori gare individuali e squadre del 39° Campionato Mondiale di Surf Casting Maschile e 30° campionato Mondiale di Surf Casting Femminile svoltosi in Sicilia

L’Italia maschile e femminile fa incetta di podi in questo 39° Campionato Mondiale di Surf Casting Maschile e 30° campionato Mondiale di Surf Casting Femminile svoltosi in Sicilia.

Nella classifica finale individuale donne al primo posto si piazza Valentina Risalvato seguita dalla croata Estera Bajlo al secondo posto e da Martina Di Stefano al terzo posto.

Le azzurre si piazzano nel gradino più alto del podio anche per quanto riguarda la classifica finale a squadre seguite dalla Croazia (2°) e dalla Spagna (3°).

Per quanto riguarda la classifica finale individuale maschile al primo posto troviamo l’olandese Frank Peene seguito dall’italiano Filippo Malvagna e dal portoghese Miguel Guimaraes.

L’Olanda vince anche la classifica finale a squadre seguita dal Portogallo seconda e dall’Italia terza.

Nella splendida cornice del Palazzo dei Congressi di Taormina, presentata da Andrea Olivieri, si è tenuta la consegna dei premi.

A salire sul palco il presidente del comitato per l’organizzazione del Mondiale e consigliere Federale F.I.P.S.A.S Mariateresa Costanzo: “ E’ stata una manifestazione di grandissima importanza e di questo devo ringraziare tutti voi ma soprattutto il comitato organizzatore con il presidente della sezione provinciale di Catania Santo Gerardo Leva, il presidente della sezione provinciale di Caltanissetta Antonio Zagarini e il presidente della sezione provinciale di Messina Alessio Casella. Ognuno di noi ha fatto la propria parte per poter raggiungere questa grande impresa”.

Oltre 60 persone provenienti dalle società di Catania, Messina, dalle altre province della Sicilia e dal resto d’Italia che si sono prodigati con il massimo sforzo. Il presidente della sezione provinciale di Catania Santo Gerardo Leva ha organizzato nei minimi dettagli l’intero aspetto logistico, specialmente la collocazione in hotel delle 22 rappresentative nazionali, rimanendo un punto di riferimento in qualsiasi momento e per ogni tipo di necessità da parte di staff e atleti.

“Desideriamo ringraziare l’amministrazione di Messina, Taormina, Roccalumera e di tutti i comuni che hanno ospitato le varie tappe del campionato mondiale maschile e femminile- dichiarano congiuntamente Leva, Zagarini e Casella– abbiamo messo tutto l’impegno possibile per garantire una manifestazione di grandissimo livello e crediamo di esserci riusciti. Un plauso speciale va fatto a tutti coloro che hanno lavorato nelle retrovie ed a tutti gli atleti che sicuramente conserveranno uno splendido ricordo della Sicilia e di questa manifestazione”.

Un campionato mondiale altamente competitivo e all’insegna del rispetto e della lealtà tra tutti i partecipanti.

“Desidero portare i saluti del presidente F.I.P.S.A.S Ugo Claudio Matteoli – sottolinea il Vice-presidente Settore Pesca di Superficie F.I.P.S.A.S Stefano Sarti- ci auguriamo di aver risposto adeguatamente all’impegno che ci è stato conferito. La cerimonia di chiusura oggi segna il passaggio di consegne con la prossima edizione nel 2024 che si svolgerà in Spagna. La Sicilia, culla di arte e storia, ci ha offerto un’incomparabile ospitalità. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e, per la loro presenta quali figure autorevoli, ringrazio Carlos Baptista Vice Presidente FIPSMer e Arthur Van Thienen Delegato FIPSMer”.

A salire sul palco per i saluti istituzionali il Sindaco Di Taormina Cateno De Luca, il vice sindaco Giuseppe Sterrantino e l’assessore allo Sport Mario Quattrocchi. “Ringrazio gli organizzatori per aver scelto la nostra splendida città e gli atleti provenienti da ogni parte del Mondo che, ci auguriamo, hanno saputo apprezzare le bellezze della nostra città e che presto torneranno a trovarci”.

