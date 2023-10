Max Gazzè in Sicilia dal 3 novembre per tre imperdibili concerti

di Michele Creazzola

Uno spettacolo completamente inedito quello di Max Gazzè tra passato e futuro con brani storici mai suonati prima e anticipazioni del nuovo album “Amor Fabulas” in uscita in primavera.

Queste le tre date, ormai quasi esaurite:

CATANIA – 3 novembre – Teatro Metropolitan – ultimi biglietti

PACE DEL MELA (ME) – 4 novembre – Teatro del Mela – ultimi biglietti

PALERMO – 5 novembre – Teatro Al Massimo – sold out

Rientrato da un lungo periodo di musica in giro per il mondo, Max Gazzè torna sulla scena discografica con tante novità: il nuovo inedito “Che c’è di male”, preludio al tour nei teatri e al nuovo album di inediti, “Amor Fabulas”, già annunciato per la primavera 2024.

Reduce dal successo ottenuto dai suoi concerti in lungo e in largo per l’Italia durante il tour estivo, il menestrello romano, dalle origini siciliane, torna sui palchi dei maggiori teatri della penisola.

Il debutto sold out al teatro lirico di Assisi e molte altre date con il tutto esaurito o con pochi biglietti ancora in vendita, rappresentano l’attesa dei fans e del pubblico in generale, per questo tour autunnale, che si preannuncia ricco di sorprese.

I brani del repertorio ed i successi del cantautore, uniti a qualche inedito del nuovo lavoro discografico, in uscita la prossima primavera, danno vita a una scaletta armoniosa che si muove tra passato e futuro delineando il percorso artistico del cantautore presente sulla scena musicale da circa trent’anni.

IL TOUR | La resa live del nuovo progetto discografico sarà “Amor Fabulas – Preludio”, la nuova tournée prodotta e organizzata da OTR Live, in partenza con una speciale data zero il 28 ottobre. Il tour proseguirà a novembre nei più importanti teatri d’Italia con uno spettacolo completamente inedito, con sonorità diverse e una scaletta che si muove tra passato e futuro.

Il pubblico avrà infatti la possibilità di ascoltare, oltre ad alcuni degli irrinunciabili successi, brani storici mai suonati prima dal vivo e anche quattro inediti che saranno contenuti nel nuovo album, tra cui “Che c’è di male”.

Alla band storica, composta da Cristiano Micalizzi (batteria), Daniele Fiaschi (chitarra), Clemente Ferrari (tastiere), Max Dedo (fiati), si aggiungono due nuove importanti figure: Greta Zuccoli ai cori e Nicola Molino al vibrafono, entrambi polistrumentisti. Il loro apporto sarà fondamentale per creare le atmosfere avvolgenti e oniriche di cui questo spettacolo ha bisogno.

Il consiglio da dare a tutti è quello di assistere all’evento che per la Sicilia porta la firma della Punto e capo uno di Nuccio La Ferlita.

