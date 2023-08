M5S: lutto per Conte, morto il padre del leader del Movimento

“Il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita dl padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai famigliari l’espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell’assemblea”. Lo dice in Aula alla Camera Giorgio Mulè, presidente di turno.

“Il gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia si stringe al leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte per la perdita di suo padre, Nicola. A lui e alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Voglio esprimere la mia vicinanza a Giuseppe Conte per la scomparsa del padre Nicola. A lui e alla sua famiglia rivolgo le più sincere condoglianze in questo momento di dolore”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Condoglianze a Giuseppe Conte per la perdita del padre”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione.

“Esprimiamo le nostre condoglianze al Presidente Giuseppe Conte per la perdita del proprio padre. La nostra vicinanza a lui e a tutta la sua famiglia in questo momento di dolore”. Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.

“Tutta la comunità politica del M5S si stringe intorno al presidente Giuseppe Conte in questo momento di dolore per la scomparsa del suo papà Nicola. Il nostro più forte abbraccio”. Lo scrive in un tweet il M5S. (Adnkronos)

