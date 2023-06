Presentato a Bologna “Ask The Sand-Can we change the future?” di Vittorio Bongiorno

E’ stato presentato ieri sera, mercoledì 14 giugno 2023 al Cinema Lumière di Bologna alle ore 19:00 in anteprima mondiale alla 19a edizione del Biografilm Festival nella sezione Biografilm Art & Music, Ask The Sand – Can we change the future? – documentario scritto e diretto dal regista palermitano Vittorio Bongiorno. Prodotto da Giangiacomo De Stefano e Vittorio Bongiorno per Sonne Film e Milk Korowa Film e realizzato con il contributo di Emilia Romagna Film Commission, Farm Cultural Park e Sky Arte, Ask The Sand sarà trasmesso prossimamente su Sky Arte. Biografilm Festival di quest’anno, che si tiene a Bologna dal 9 al 19 giugno e visibile su Mymovies, riflette sul connubio tra “Essere e avere”, un invito a ripartire dalle basi portando idealmente lo sguardo dalla politica astratta a quella quotidiana. Ask The Sand, con Hanne Sue Kirsh, Tim Bell, Mary Hoadley, Paolo Soleri, Mario Cucinella e Giulio Bongiorno, si avvale della direzione della fotografia di Nicola Cavalazzi, del montaggio di Angelica Gentilini e delle musiche originali di Giulio Bongiorno e Vittorio Bongiorno.



Ask The Sand è il viaggio di un padre e un figlio alla ricerca della città-utopia di Arcosanti, la città del futuro costruita nel 1970 nel deserto dell’Arizona dall’architetto italiano Paolo Soleri (1919-2013), allievo di Frank Lloyd Wright. Un viaggio, accompagnato dalla colonna sonora di Calexico, Naim Amor & John Convertino e Joachim Cooder, che è anche il regalo di compleanno a un figlio che diventa uomo. Soleri è un personaggio tra i più importanti del Novecento – tutt’ora dimenticato – raccontato con gli occhi vergini di un aspirante architetto con le antenne apertissime verso quello che accade nel mondo e a cosa ognuno di noi può fare per contribuire a migliorarlo.

IL REGISTA

Vittorio Bongiorno è uno scrittore, musicista e regista nato a Palermo nel 1973. Il suo romanzo di formazione, Il bravo figlio (Rizzoli, 2006), è stato lodato da una lusinghiera recensione di Fernanda Pivano sul Corriere della Sera. Nel 2011 pubblica il romanzo Il Duka in Sicilia (Einaudi Stile libero, 2011) e City blues: Los Angeles, Berlino, Detroit – Musica, persone, storie (EDT, 2016). Ha scritto la sceneggiatura Il Duka (Premio Sacher, 2003), pubblicata come racconto su Alias – il manifesto e Alma (Premio Miglior Sceneggiatura al BAFF 2010). Ha scritto e diretto i documentari: Buia era la notte (2010), Zucchero: Nudo e crudo (Na- ked & raw) (2017), Greetings from Austin (2018), Songs with other strangers (2019) e 4EST Suite (2021). Vive a Bologna e collabora con il quotidiano Il Foglio.

Uscita: prossimamente su Sky Arte

Durata: 72’

Distribuzione: Milk Korowa Film

