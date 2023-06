Consalvo: “A Motta Camastra la nuova Amministrazione dovrà misurarsi con l’opposizione”

Elezioni in Sicilia.

A Motta Camastra la “rivoluzione” non c’è stata: il sindaco uscente Carmelo Blancato è stato riconfermato.

“E’ vero, la rivoluzione non si è avuta, ma un forte segnale di diversità c’è stato”, afferma l’ex candidato sindaco, dottor Gaetano Consalvo che con la lista “Rinascita Mottesese” aveva auspicato un concreto cambiamento nell’amministrazione del Comune montano messinese.

“Nel nostro simbolo – afferma Gaetano Consalvo – avevamo posto una sveglia, a indicare che era il momento che i cittadini mottesi si risvegliassero e mettessero in moto i meccanismi di una vera rinascita. Abbiamo ben specificato nel programma che abbiamo presentato alla collettività i punti principali che dovevano essere affrontati e risolti per determinare la necessaria svolta per conquistare il necessario mutamento di rotta. Non tutti, evidentemente, hanno sentito il suono della sveglia, preferendo lasciare le cose come sono state negli ultimi anni”.

Gaetano Consalvo e la lista “Rinascita Mottese” non si dichiarano sconfitti: “Anche se in questa tornata elettorale Motta Camastra ha perduto l’opportunità del cambiamento immediato, la circostanza che oggi in Consiglio Comunale ci sia una opposizione, una opposizione che in precedenza è mancata, può considerarsi in ogni modo un successo. E un traguardo raggiunto che la maggioranza scaturita dalle urne deve saper tenere nel debito conto. I consiglieri di Rinascita Mottese – io stesso, Mariangela Currò, Mario Carmelo Olivieri – saranno costantemente vigili sull’operato della nuova Amministrazione, con la quale ci si augura di tenere un dialogo costruttivo sempre aperto, mirato al bene della collettività. Noi avanzeremo le nostre proposte, non tralasceremo nulla affinché si possano raggiungere obbiettivi che possano cambiare il volto di Motta Camastra. Il futuro dei giovani Mottesi sarà costantemente la nostra priorità, così come la valorizzazione delle nostre risorse territoriali, dal turismo alla collaborazione con le Amministrazioni dei Comuni dell’Alkantara. Confidiamo anche nelle dichiarazioni del sindaco Blancato che ha affermato pubblicamente d’essere il sindaco di tutti. Se così sarà allora il dialogo con Rinascita Mottese potrà essere produttivo: noi che siamo all’opposizione faremo la nostra parte senza remore”.

Nella foto, il dottore Gaetano Consalvo

G.F.

