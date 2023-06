“Pitture in viaggio” al Monastero dei Benedettini a Catania

Una mostra nell’Archivio del Museo della Fabbrica

Venerdì 9 giugno 2023 a partire dalle 18, verrà inaugurata al Museo della Fabbrica del Monastero dei Benedettini (ingresso da piazza Vaccarini) la mostra “Pitture in viaggio | La mostra delle mostre. Un viaggio nell’Archivio del Museo della Fabbrica”, a cura delle studentesse e degli studenti del dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania. Il 9 giugno 2023, infatti, si celebra l’ottava edizione della Notte degli Archivi, dedicata al tema #carnetdevoyage, patrocinata dall’ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana e inserita nel programma del Festival Archivissima.

Anche quest’anno l’Archivio del Museo della Fabbrica del Monastero dei Benedettini ha aderito con una serie di eventi digitali e in presenza co-progettati con gli studenti e le studentesse del Disum: un viaggio intrapreso attraverso un racconto digitale, volto a valorizzare e far conoscere il contenuto dell’archivio mediante la creazione di video, ha preso il via sul profilo Instagram (@nottedegliarchivict) e si concluderà proprio venerdì sera, accompagnando il pubblico fino all’apertura della mostra. Si tratta di un itinerario attraverso le emozioni e le sensazioni delle diverse generazioni che hanno vissuto e vivono il monastero, oggi sede del Disum di Unict.

La mostra è il risultato di un progetto didattico delle professoresse Claudia Cantale (ricercatrice di Sociologia dei media digitali e responsabile della comunicazione e delle collezioni dell’Archivio del Museo della Fabbrica) e Federica Maria Chiara Santagati (docente di Museologia e responsabile scientifico del Museo della Fabbrica), condotto in collaborazione con Officine Culturali.

Visitatori e visitatrici viaggeranno nel tempo mediante articoli di giornale, locandine e cataloghi delle mostre che si sono tenute nel complesso monastico nel periodo compreso tra il 1982 e il 1989, confrontandosi così con i fruitori del passato e approfondendo le metodologie espositive di quegli anni e il rapporto che il monastero ha avuto con l’arte. La mostra sarà visitabile anche sabato 10 giugno dalle 9,30 alle 12,00, con ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i seguenti recapiti: 095 7102767 | 334 9242464.

Mi piace: Mi piace Caricamento...