Catania, si presenta la 4^ edizione della cena-evento di beneficienza “Famiglie Oltre”

Lunedì prossimo, 5 giugno, alle ore 10, a Palazzo Minoriti, sede decentrata dell’ARS di Catania, via Etnea 73, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 4^ edizione della cena-evento di beneficienza “Famiglie Oltre”, in programma il prossimo 12 giugno al Castello San Marco di Calatabiano. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Il Faro, famiglie oltre la disabilità”, con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, Cos, Centro Ortopedico Siciliano e Confesercenti dell’area metropolitana di Catania, intende promuovere una raccolta fondi da destinare al progetto “Impara Giocando”. Una serata all’insegna del buon cibo, grazie alla partecipazione di 15 chef siciliani, tra stellati e ambasciatori dell’alta ristorazione, che hanno raccolto l’invito per dare lo “start” alla gara di solidarietà.

I dettagli saranno illustrati dalla presidente dell’associazione “Il Faro, famiglie oltre la disabilità” Claudia Condorelli e lo chef Luca Miuccio del San Pietro di Taormina. Parteciperanno anche Daniele Murabito, direttore Castello San Marco, Francesco Costantino, direttore Confesercenti Catania, Marinella Di Salvo C.O.S centro ortopedico siciliano.

L’associazione “Il Faro, famiglie oltre la disabilità” da voce alle mamme ai padri di tanti bambini “speciali”, che devono gestire ogni giorno ii bisogni dei propri figli e le esigenze personali, impegni lavorativi e la cura di altri figli che richiedono parimenti attenzioni. Il progetto “Impara Giocando” guarda a queste necessità in una logica di inclusione. E si pone l’obiettivo di realizzare una struttura di circa 500mq in un terreno a Mascalucia, all’interno della quale nascerà una palestra, una camera multi-sensoriale e multimediale utile per qualsiasi tipo di patologia fisica, mentale e sensoriale; una sala ludico-ricreativa per i bambini dove svolgere tutti i tipi di attività insieme ai bambini normodotati; una sala congressi. All’esterno, spazi per bambini e adulti come yoga, pittura, arte, bio-danza, lettura; e anziani; una piscina, un parco, un orto.

