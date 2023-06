Amber Heard al Taormina Film Fest

Il Taormina Film Fest annuncia che l’attrice Amber Heard, il regista Conor Allyn e l’attore Eduardo Noriega si uniranno alla 69esima edizione del festival per la prima mondiale di “In The Fire” il 24 giugno al Teatro Antico di Taormina. “In The Fire” è un avvincente thriller soprannaturale che vede protagonista l’attrice Amber Heard nei panni di una psichiatra all’avanguardia che si mette a curare un bambino disperato in un’epoca in cui la psichiatria non è ancora una scienza rispettata. Prodotto da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment con Paradox Studios e Angel Oak Films, il film uscirà in autuno nelle sale italiane, distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos. La regia è di Conor Allyn. Nel cast Amber Heard, Eduardo Noriega, Lorenzo McGovern Zaini e Luca Calvani.

Ambientato nel 1899, il film segue una psichiatra americana di 38 anni che arriva in una ricca fattoria in Colombia dopo essere stata chiamata a risolvere il caso di un bambino disturbato in seguito alle accuse sempre più insistenti che il bambino sia il diavolo. Mentre la donna cerca di psicanalizzare il bambino, gli eventi nefasti si intensificano e la sua “cura” diventa una corsa per salvare il piccolo dalla furia dei suoi concittadini e, forse, anche da se stesso. Conor Allyn dirige un film dai risvolti realistici e inaspettati, ponendo l’accento sul trionfo dell’amore sull’odio nella lotta per la salvezza, con un messaggio positivo e di speranza: possiamo trovare l’amore anche quando pensavamo che le sue braci si fossero spente da tempo, e grazie ad esso possiamo salvarci anche quando siamo lontani dal meritarlo. Le opere precedenti di Allyn includono il suo western moderno e interculturale No Man’s Land, distribuito da IFC Films su 300 schermi e interpretato da Frank Grillo, George Lopez e Andie Macdowell. Allyn ha anche diretto in precedenza gli originali Netflix Walk. Ride. Rodeo e ha prodotto I’m No Longer Here. Il neo-direttore esecutivo e co-artistico del festival, Barrett Wissman, la co-direttrice artistica Beatrice Venezi e la Sovrintendente Ester Bonafede hanno annunciato all’inizio del mese il programma del 69° Taormina Film Fest. Tra i punti salienti l’anteprima italiana di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, diretto da James Mangold e interpretato da Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies e Mads Mikkelsen con il cast presente.

Mi piace: Mi piace Caricamento...