Trapani, concerto di gala del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”

Grande successo del Concerto di Gala che ha visto protagonisti i vincitori del XVIII Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”. Un omaggio al grande tenore siciliano, a cui sono dedicati il concorso e il Teatro della Villa Margherita. Al concerto sono intervenute numerose personalità della politica e della cultura, rappresentanti della governance del Teatro. Una serata di grande musica, un programma speciale con le celebri arie di Puccini, Rossini e Verdi. Interpretazioni accolte da un numeroso e caloroso pubblico nella cornice del Teatro M° Tonino Pardo, che ha riaperto le proprie porte dopo una lunga pausa. Il concerto si è concluso con la consegna dei premi e dei diplomi ai vincitori.

Il XVIII Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” è un’edizione che si ricorderà innanzitutto per la provenienza internazionale dei partecipanti che hanno raggiunto Trapani dalla Cina, dall’Argentina, dal Giappone, dalla Corea del Sud e da tutta Italia. In palio i ruoli principali de “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini (per un valore di 8.000 euro), che verrà diretto dal M° Daniele Agiman, nella versione Bologna 1816. Ed ancora le due scritture per il Gala Maria Callas (di 1.000 euro ciascuna). Si tratta di eventi che faranno parte della stagione estiva 2023 dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

I vincitori dei ruoli per la produzione de “Il barbiere di Siviglia” sono stati: il tenore Ou Shengwu (Cina) per Il Conte d’Almaviva, il baritono Pierpaolo Martella (Italia) per Don Bartolo, il mezzosoprano Sayumi Kaneko (Giappone) per Rosina, il baritono Ettore Ma (Cina) per Figaro, il basso e baritono Mariano Orozco (Argentina) per Don Basilio, il soprano Sara Semilia (Italia) per Berta.

I vincitori della scrittura artistica per il Gala Maria Callas sono stati tre italiani: Mario Luciano Alboreto Greco (tenore), Edera Murciano (soprano) e Maria Cristina Napoli (soprano).

Diversi i premi speciali assegnati che hanno evidenziato il sostegno al Concorso e l’interesse da parte di associazioni e istituzioni nel promuovere opportunità di studio e di formazione dei giovani artisti. I premi sono stati assegnati da una giuria composta da Sabina Braschi, rappresentante del Kiwanis International Club e da Francesco Foderà, degli “Amici della Musica” di Alcamo

Hanno vinto il Premio “Amici della Musica” di Alcamo due italiani, con in palio la scrittura per un concerto, Antonino Arcilesi (basso) e Maria Cristina Napoli, quest’ultima si è aggiudicata anche il Premio Menzione speciale “Francesco Braschi – Kiwanis Club Trapani” del valore di 1.000 euro; Mario Luciano Alboreto Greco, Edera Murciano e Ou Shengwu si sono aggiudicati il Premio BJM Management, che prevederà ingaggi e possibilità di entrare nel roster artistico dell’agenzia; Ou Shengwu ha vinto anche il Premio Rossini in Wildbad, una borsa di studio che gli permetterà di frequentare le masterclass di Raúl Giménez e Filippo Morace presso il Rossini in Wildbad Belcanto Opera Festival 2023. Il Maestro Dietmar Kerschbaum ha assegnato un ulteriore Premio speciale a Edera Murciano consistente in una scrittura presso il Brucknerhaus di Linz.

Il compito di scegliere i vincitori è stato affidato ad una straordinaria giuria accuratamente selezionata dal direttore artistico Walter Roccaro e composta da Ernesto Palacio, sovrintendente del ROF – Rossini Opera Festival, Dietmar Kerschbaum, tenore e direttore generale della Brucknerhaus e del Festival internazionale di Linz; Jochen Schönleber, direttore artistico del Festival Rossini in Wildbad di Bad Wildbad; Giuseppe Cuccia, Opera Production consultant – China National Centre for the Performing Arts (NCPA) Beijing, Simone Di Crescenzo pianista, musicologo esperto di Belcanto, organizzatore e coordinatore artistico del Festival Toscanini e del Concorso Internazionale per giovani direttori d’orchestra Arturo Toscanini, Marco Iezzi, responsabile dell’Agenzia artistica BJM Management, Micaela Carosi, Ugo Guagliardo, Patrizia Pace, Elizabeth Smith cantanti lirici di fama internazionale e docenti, Walter Roccaro, pianista, docente, già direttore di Conservatorio e attuale direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

“Sono felice che il lavoro svolto in questi mesi, grazie anche all’apporto degli uffici amministrativi e tecnici dell’Ente, per la preparazione del Concorso sia giunto a risultati di eccellenza che abbiamo potuto constatare nel concerto dei vincitori”, così afferma Walter Roccaro, direttore artistico del Luglio Musicale Trapanese.

