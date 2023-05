Ritorna a Palermo “Altre Rive-Festival Cinematografico Interculturale”

Ritorna dal 12 e 14 giugno a Palermo, al cinema Rouge et Noir, Altre Rive – Festival Cinematografico Interculturale, la rassegna che porta in Sicilia il meglio dei film delle ultime edizioni della Berlinale e di altri rinomati festival.

Promosso dall’Ambasciata di Germania, con la curatela di Carlo Chatrian, direttore artistico del Festival internazionale del cinema di Berlino, Vincenzo Bugno, direttore del World Cinema Fund, e Heidi Sciacchitano, direttrice del Goethe-Institut Palermo, e organizzato da Sudtitles, Altre Rive è un festival di cinema che unisce la creatività europea, nordafricana e mediorientale, mettendo in dialogo registi europei e mediterranei. Il Festival vuole essere un evento a promozione della cultura e di valori importanti come la diversità, la tolleranza, il dialogo interculturale e l’inclusione.

Tra le presenze di questa seconda edizione è attesissima ad Altre Rive, Margarethe von Trotta, pluripremiata regista, attrice e sceneggiatrice, che sarà la protagonista, assieme al suo ultimo film “Ingeborg Bachmann – Journey Into the Desert”, della prima serata di apertura, lunedì 12 giugno al Rouge et Noir, insieme a Elvira Federici, Presidente della Società delle Letterate e alla regista Cuini Amelio Ortiz, di cui sarà proiettato il documentario“Margarethe von Trotta – The Age of Women”.

Sarà Presente a Palermo per l’apertura del Festival anche l’Ambasciatore di Germania in Italia, Viktor Elbling.

Altre Rive è sostenuto dall’Ambasciata di Germania, Goethe-Institut e World Cinema Fund; con la collaborazione della Società delle Letterate ed il Rouge et Noir di Palermo, il supporto di Flixbus e il patrocinio della Città di Palermo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...