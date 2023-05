Primo weekend estivo con il “Nomad Music Festival” a Palermo

Torna a solcare le consolle dei locali di Palermo a suon di selezioni musicali dai tratti world – global, il Nomad Music Festival 2023, con una nuovissima batteria di date in calendario che porteranno la tribù danzereccia in giro per nuovi spazi e alla scoperta di nuove sonorità. Il Nomad Music Festival, organizzato dalla CSS Crew, è un festival musicale itinerante che ha coinvolto diversi presidi culturali e sociali della città. NMF’23 è esplorazione del territorio, scoperta di nuova musica, è la sensazione di appartenere ad un movimento che apprezza l’arte come strumento di un processo più grande.

Il prossimo appuntamento Nomad sarà il weekend del 2, 3 e 4 Giugno. Venerdì 2 giugno si parte in riva al mare con un dj set al tramonto ormeggiati a bordo di Lisca Bianca, alla Cala, di fronte la chiesa della Catena. A selezionare musica dalle 18 alle 20 la crew CSS. L’evento principale del weekend è previsto per sabato 3 giugno, presso l’Averna Spazio Open, all’interno dei cantieri culturali alla Zisa, dalle 18 fino all’1. La selezione musicale sarà curata da Napoli Segreta, Sara Mautone, CSS Crew e Deportivo Cuenca. Domenica 4 giugno la crew si sposterà nuovamente sul mare, con Democrazia Tropicale per una selezione musicale al Nautoscopio, per l’aperitivo, dalle 19 alle 21.

Sabato 3 giugno si alterneranno allo Spazio Open:

Napoli Segreta

Il collettivo è parte di qualcosa di più grande che accade oggi a Napoli. Uno spirito diverso che mette insieme musica, letteratura e immagine in un’estetica nuova, fuori dai soliti cliché sulla città. Napoli Segreta è un movimento culturale diffuso, frammentato, ma unitario che si muove tra avanguardia e retroguardia. Un viaggio sonoro attraverso mille Napoli diverse, condotto da Famiglia Discocristiana e DNApoli: vicende, aneddoti e spaccati di un ambiente lontano eppure assolutamente attuale e probabilmente futuro. Napoli Segreta è anche il nome della compilation, pubblicata da NG Records, che raccoglie perle nascoste della discografia napoletana funk e disco. Un’azione di riscoperta sembrata anacronistica molti anni fa, ma poi divenuta leggenda e proseguita negli ultimi anni insieme ai Nu Genea.

Sara Mautone

Fotografa di moda, DJ e collezionista di vinili.

Ha iniziato la sua carriera radiofonica nel 2018 con una residenza sulla milanese Radio Raheem, per poi approdare recentemente su NTS, Rinse France e prestigiose mix series come Planet Trip e Alter Disco. Specializzata in musica brasiliana e giapponese degli anni ’70 e ’80, ha un debole per il sound sofisticato ed etereo. Il suo immaginario si percepisce anche quando lavora dietro l’obiettivo e scatta fotografie caratterizzate da una predilezione per i corpi, la danza e movimento. Oltre ai suoi mix e apparizioni in radio, Sara si esibisce regolarmente nei più rinomati club e festival di tutta Europa, collaborando con realtà affermate come Jazz Re:found, Secretsundaze, Polifonic e Anna Molly.

Deportivo Cuenca

Un collettivo di DJ fondato a Palermo da Buzzy Lao e Federico Stabile. Il nome prende spunto da una delle più note squadre di calcio dell’Ecuador Club, Deportivo Cuenca, che ne rimanda anche la matrice sonora a cavallo tra l’elettronica selvatica dell’America Latina e la Dance europea contaminata dal bacino Mediterraneo.

Nella foto, i Deportivo Cuenca – Buzzy Lao e Federico Stabile

