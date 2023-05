La cooperativa Valle del Dittaino presente all’evento  TUTTOFOOD di Milano

Ci saranno il sole di Sicilia, le fertili colline ricoperte di grano, la passione e la dedizione dei cerealicoltori siciliani, le idee, la storia e la visione innovativa di un’azienda come la cooperativa Valle del Dittaino, che all’edizione 2023 di TUTTO FOOD in programma a Milano i prossimi 8-11 maggio (padiglione 7, standC09) farà conoscere a visitatori e buyers il proprio paniere di prodotti genuini, salubri, sostenibili.

Con la materia prima di eccellenza, il grano duro siciliano, la cooperativa Valle del Dittaino ha costruito la sua storia lunga 45 anni nel cuore della provincia di Enna, diventando oggi leader nel settore della panificazione con grano di filiera. Accanto al prodotto di punta, la “Pagnotta del Dittaino” DOP di grano duro siciliano, il cui riconoscimento è avvenuto nel 2009, il management ha lavorato negli anni ad importanti investimenti che hanno portato a realizzare anche la prima filiera di grano tenero siciliano: dai panini per maxi burger e hotdog ai prodotti da colazione, fino all’ultimo nato il PAN PRO’, il prodotto da forno ad alto contenuto proteico, realizzato con sfarinati e farina di ceci e rivestito con semi di sesamo.

L’iniziativa imprenditoriale, avviata nel 1976 da 26 cerealicoltori del centro della Sicilia, ha superato le significative barriere all’entrata e le elevate difficoltà di avvio: finanziarie, tecnologiche, normative, “ambientali”, commerciali, grazie alla determinazione dei soci nell’ampliare l’impresa agricola per intercettare il valore aggiunto delle fasi a valle della produzione del grano (commercio granaglie, molitura, panificazione, distribuzione, ecc.). La Valle del Dittaino nasce per valorizzare le produzioni delle aziende agricole associate e si intreccia con quella delle aziende agricole stesse, offrendo la possibilità di stare sul mercato in profonda evoluzione ed assicurando l’energia per resistere nel tempo.

I prodotti a marchio PANDITTAINO sono il frutto della tradizione e realizzati con materie prime del territorio siciliano e, grazie alle tecnologie e all’adozione di innovazioni di processo, di prodotto ed organizzative, mirano a soddisfare i bisogni delle persone attente ad un’alimentazione sana con elevato contenuto di servizio.

Per sintetizzarla in numeri, la cooperativa Valle del Dittaino rappresenta circa 4000 ettari di superficie agricola, di cui oltre la metà coltivata a frumento duro e tenero, 8.000 tonnellate di stoccaggio di cereali ed altrettante di produzione annue di pane, ben 8 milioni di kg prodotti in circa 320 giorni. “Iniziamo a lavorare tutte le domeniche ed i festivi per offrire pane fresco il lunedì mattina e tentiamo di riposarci il sabato, quando possiamo e non abbiamo ordini impegnativi da evadere – spiega il presidente Biagio Pecorino – Nel 2023 abbiamo attivato investimenti in una nuova linea automatica (la quarta) per la produzione di prodotti da forno in teglia ed avvieremo anche la produzione di una quinta linea per la produzione di pane con elevato contenuto di artigianalità per fornire specialità e prodotti freschi della tradizione siciliana. Stiamo anche ristrutturando una zona per la migliore gestione della sala impasti che utilizza oltre semola e farina anche altri ingredienti in misura maggiore quali legumi, olive, pomodoro secco. Entro il 2024 costruiremo un magazzino di circa 3.000 metri quadrati destinato alla logistica per l’ottimizzazione dei flussi”.

La tradizione è associata a mezzi tecnici innovativi utilizzati lungo tutta la filiera che consentono di essere sostenibili anche grazie ai sistemi di precision farming adottati dai soci o all’impiego di ammendanti compostati naturali per la coltivazione senza concimi minerali di sintesi con indubbi vantaggi dal punto di vista economico ed ambientale. Il controllo qualità, i processi di tutela e salvaguardia della sicurezza alimentare avvengono innanzitutto nelle aziende agricole associate: dalla selezione delle sementi di frumento e di legumi ai sistemi di coltivazione di precisione e all’utilizzo di digestato da processi anaerobici ottenuto da scarti delle filiere agroalimentari siciliane per sostituire la chimica di sintesi. Mentre nella cooperativa si procede con lo stoccaggio differenziato dei prodotti conferiti, il controllo della temperatura ed umidità dei grani stoccati; il puntuale processo di molitura nell’opificio aziendale con controllo infestanti e grazie a sistemi avanzati ottici anche di eventuali corpi estranei o impurità.

La cooperativa ha partecipato e continua a promuovere e sostenere numerosi progetti di ricerca e sviluppo nella coltivazione e trasformazione dei cereali. La sostenibilità è un tema che abbraccia l’intero processo produttivo, dal rapporto con il territorio al lavoro delle persone fino alla valorizzazione della cultura e dei luoghi di un territorio.

L’azienda, da sempre volta alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione dei prodotti del territorio, mira ad aumentare l’apporto dell’energia rinnovabile, il riutilizzo di scarti e sottoprodotti per la zootecnia e per le bioenergie e mira a rendere sempre più efficienti e sostenibili i propri processi grazie ad una catena di approvvigionamento cortissima e a basso impatto ambientale. In questa direzione si punta alla indipendenza energetica dalle fonti fossili, grazie all’attivazione entro maggio del 3° impianto fotovoltaico installato sui tetti del panificio e alla valorizzazione della paglia, ottenuta dai soci, per la produzione della termia necessaria ai processi di panificazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...