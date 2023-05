A Gangi si rinnova il culto della processione dedicata allo Spirito Santo

A Gangi lunedì prossimo, 29 maggio, con la processione dedicata allo Spirito Santo, si rinnova un culto plurisecolare che ha profonde radici storiche. Una sentita e profonda tradizione religiosa che coinvolge la popolazione da oltre 400 anni e manifesta la profonda devozione di un popolo. Nell’unico santuario in Italia dedicato alla Spirito Santo sono attesi migliaia di fedeli provenienti da tutta l’isola per partecipare alla singolare processione sacra. Molti i fedeli provenienti dai paesi limitrofi raggiungeranno il Santuario a piedi scalzi.

La processione prenderà il via alle 16,30 dalla chiesa Madre quando un serpente umano si muoverà, dalla parte alta dell’abitato, per raggiungere le pendici del Monte Marone, dove si trova il Santuario dedicato allo Spirito Santo. Nel suo incedere lento, in un profondo percorso di fede e raccoglimento, il corteo sacro si mostrerà nella sua unicità, caratterizzata per il numero di simulacri trasportati a spalla dai fedeli. Oltre quaranta statue, vere e proprie opere d’arte, raffiguranti i principali Santi, frutto della preziosa manifattura di artisti siciliani. Opere in legno intagliate e scolpite molte delle quali realizzate dallo scultore Filippo Quattrocchi(1734-1818).

Ma il vero “Miracolo” sarà davanti al sacrato del Santuario, dove si svolgerà un omaggio speciale alla terza figura della Trinità con “i miracula”.

I fedeli, con sulle spalle i pesanti simulacri, inizieranno una corsa, un veloce andirivieni (per tre volte) inneggiando allo Spirito Santo. Uno spettacolo unico per la fatica dei portatori, per il numero dei simulacri e per il rituale durante la corsa dei “Santi” quando i fedeli pronunceranno la frase: “E gridamu tutti viva San( seguito dal nome del Santo portato a spalla) e lu Spirdu Santu, e la Misericordia di Dia”.

Sarà un rigido protocollo ad assegnare il posto ad ogni statua, secondo un ordine che vede la confraternita più giovane aprire la processione e la più antica, quella del Santissimo Salvatore, chiudere il lungo corteo sacro.

Ad occuparsi dell’organizzazione sarà la comunità ecclesiale in collaborazione con l’amministrazione Comunale.

“Il popolo madonita e siciliano ogni anno si raduna a Gangi per pregare lo Spirito Santo – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello – qui vi è l’unico Santuario in Italia dedicato alla terza figura della Trinità ed il richiamo per i fedeli è forte, l’amministrazione comunale, ha contribuito e contribuisce dando il supporto necessario, affinché questo momento di fede e festa riesca nel miglior modo possibile, voglio ringraziare il rettore del Santuario don Giuseppe Amato, la comunità ecclesiale, il comitato della festa, i volontari e le forze dell’ordine che ci aiuteranno a gestire l’enorme afflusso di pellegrini”.

Il comune di Gangi inoltre a predisposto degli spazi espositivi gratuiti, per i giorni 27-28-29 maggio, nell’area attigua al Santuario delle Spirito Santo, compresa l’area circostante il bevaio ed aree limitrofe, al fine di consentire ai titolari di attività commerciali – artigianali e attività produttive di posizionare uno stand per la promozione o vendita.

Gli appuntamenti serali. ieri sera, 26 maggio, alle ore 21, il coro Gospel Joyfull Song ha presentato “God is great”; oggi alle ore 21 “Veglia di Pentecoste”; domani domenica, alle ore 22, il cabaret de “I 4 Gusti”. A chiudere i festeggiamenti, lunedì (29maggio ), la “Sacra Processione(ore 16,30) e i Miracula” e alle 22 i fuochi d’artificio.

