A Catania reading poetico dell’autrice Grazia Lipara

Di Elisa Toscano

Nella sala teatro dell’Istituto Sacro Cuore di via Milano, a Catania, si è tenuto il reading poetico dell’autrice Grazia Lipara.

La poetessa, accolta da un folto pubblico di amici e interessati, ha dedicato preziose letture delle sue più belle poesie, raccontando di volta in volta, quale intenso attimo della sua vita avesse dato ispirazione per la scrittura.

L’essere madre, la scomparsa del caro fratello Nino, l’amore profondo che l’ha legata al marito, ma anche attimi di vita, riflessioni sull’uomo, sulla sua libertà, sul passare del tempo.

La Sicilia, i suoi colori, le sue bellezze e la sua gente hanno conquistato un ruolo da protagonista negli scritti della poetessa. Sono proprio gli scritti in siciliano ad esprimere una preponderante potenza stilistica che si traduce in pathos autentico e, a volte viscerale, toccando l’animo del lettore profondamente. Una scrittura potente per una produzione prolifica, 836 poesie, alcune delle quali pubblicate in raccolte e donate alla Biblioteca Ursino Recupero di Catania, dove, su scelta della direttrice Prof.ssa Rita Carbonaro, sono state inserite in tre diverse sezioni.

Grazia Lipara, per gli amici “Lilly”, ha una lunga e ricca vita alle spalle, nata a Catania e trasferitasi a Milano ventenne, ha superato gravi difficoltà legate al periodo storico vissuto da lei e dalla sua famiglia, senza mai darsi per vinta, ha lottato sempre con intelligenza e determinazione. Una piccola donna dagli splendidi occhi celesti e pelle d’avorio che travolge e sorprende per la grande energia e carisma. Un’artista che affascina con la sua analisi critica della vita, senza mai far mancare una visione ironica, anche di se stessa, rendendola ancora più coinvolgente ed intrigante.

Le sue poesie, pluripremiate, hanno affascinato il pubblico, che a conclusione dell’incontro, ha visto l’intervento spontaneo di alcuni fra gli intervenuti, per dare testimonianza della sorprendente personalità dell’autrice e delle doti artistiche ma soprattutto personali.

Un pomeriggio di grande valenza poetica che ha regalato intense emozioni, spunti di riflessione e momenti di sincera commozione.

Nella foto, Grazia Lipara

