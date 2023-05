Mazara del Vallo, al via la rassegna “Mediterraneo, visioni all’orizzonte”

Inizia domani (martedì 16 maggio, ore 17,30), presso la Fondazione “San Vito Onlus” di via Casa Santa, 41 a Mazara del Vallo la rassegna “Mediterraneo, visioni all’orizzonte”, giunta alla sua seconda edizione e promossa dalla stessa Fondazione, in collaborazione con Caritas diocesana, Comune (Patto per la lettura), Cesvop, Istituto euro-arabo, Flai-Cgil, Libero Futuro, Istituto scolastico “Luigi Pirandello”, Area Navarra, Musicanti, Movi. L’iniziativa di debutto è la presentazione del libro “Sciara, prima c’agghiorna” di Luana Rondinelli, con la partecipazione de “I Musicanti”. Interverranno Vito Puccio, Presidente della Fondazione e Antonino Russo, segretario regionale Flai-Cgil; modera Giusy Agueli. La rassegna proseguirà venerdì 19 maggio, ore 18, con la presentazione del libro “Diritto pubblico dell’Islam mediterraneo” di Ciro Sbailò. Con l’autore interverrà Karim Hannachi, docente emerito dell’Università Kore di Enna. Martedì 23 maggio, ore 17,30, si presenta il libro “Io sono Rita. Rita Atria: la settima vittima di via d’Amelio” di Giovanna Cucè, Nadia Furnari e Graziella Proto. Alla presentazione interverranno: Nadia Furnari, Enzo Agate, presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Trapani, Nicola Clemenza di “Libero Futuro” e Ferdinando Siringo. Martedì 30 maggio, ore 17,30, si presenta il libro “Dall’educazione digitale al cyberbullismo” di Cetty Mannino. Interverrà Giuditta Petrillo, presidente Cesvop Palermo. Venerdì 9 giugno, ore 17,30, si svolgerà la festa della fratellanza e sarà inaugurato il centro “Operatori di pace”. Venerdì 16 giugno, ore 17,30, presentazione del libro “Trenta giorni e 100 lire” di Ester Rizzo.

La rassegna si concluderà martedì 20 giugno, ore 21, con la proiezione del film “Italiani d’Africa”. Tre iniziative della rassegna – 19 maggio, 9 e 20 giugno – sono tappe del Cantiere sinodale diocesano per il dialogo interreligioso e culturale.

