Tutto pronto per la Cronoscalata Linguaglossa-Piano Provenzana Etna–Nord

Oltre 100 i piloti ai nastri di partenza. Domani si inizia con le verifiche.

È tutto pronto a Linguaglossa per la 3^ edizione della Cronoscalata Linguaglossa – Piano Provenzana Etna – Nord Trofeo Ciccio Giuffrida che si aprirà domani, venerdì 21 aprile, alle ore 9, con le verifiche tecniche. Lungo i tornanti della Strada Mareneve, in un percorso di poco più di 8 km, che si snoda lungo il versante nord etneo, sono pronti a sfidarsi 103 piloti, provenienti anche da altre regioni d’Italia e dall’estero. In gara i migliori specialisti siciliani della velocità in salita. La competizione, nata negli anni ’80 e sospesa per lungo tempo, è tornata in vita grazie alla caparbietà e all’impegno dell’Asd Passione & Sport, in collaborazione con il Comune di Linguaglossa e l’Aci Sport.

“Siamo contenti dei numeri raggiunti ed onorati di aver avuto l’adesione di piloti di grande spessore. Sarà una competizione agguerrita – commenta Michele Vecchio – Ricordo che la corsa è valevole per il Trofeo Velocità della Montagna Sud ma anche per il Campionato italiano bicilindriche, per il Campionato siciliano velocità auto moderne, per il Campionato siciliano velocità auto storiche e per il secondo Trofeo dell’Etna. Ringrazio sempre per la preziosa collaborazione il sindaco di Linguaglossa Luca Stagnitta e l’intera amministrazione comunale, il delegato regionale Aci Sport, Daniele Settimo, e con lui tutta la delegazione regionale, e il direttore di gara Marco Cascino”.

Domani, venerdì 21 aprile, si entrerà nel vivo della competizione con le verifiche tecniche, sabato 22 aprile si proseguirà con le ricognizioni e, infine, domenica 23 aprile grande attesa per la gara vera e propria, con partenza prevista alle ore 9. L’accesso al pubblico lungo il percorso non sarà consentito per motivi di sicurezza. La gara sarà in diretta streaming, a partire dalle ore 9 di domenica mattina, sul canale Youtube di Naxos Proracing, in collaborazione con Giesse Produzione.

