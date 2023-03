Tutta l’Italia della mountain bike a Nizza di Sicilia

Per l’XCO Rocca di Buticari e l’XCO Borbonica Cup

Dopo il lungo arco temporale dedicato alla messa in cantiere e ai preparativi, finalmente il momento dell’operatività per la seconda edizione della XCO Rocca di Buticari domenica 19 marzo a Nizza di Sicilia.

La Trinacria (antico nome della Sicilia presso i Greci) a fare gli onori di casa, la Sardegna, passando per quasi tutte le regioni italiane fino al Nord Italia, per un totale di 300 iscritti a questa manifestazione che è il fiore all’occhiello della mountain bike nazionale giovanile con l’abbinamento alla XCO Borbonica Cup per esordienti e allievi che saranno in gara insieme alle categorie juniores, open e amatori.

All’Asd Bike 1275 della presidentessa Syria Magro l’onoil gradito compito di ringraziare tutti per l’impegno e la disponibilità, oltre ad assicurare ai partecipanti la migliore amichevole accoglienza.

In tanti non vedono l’ora di misurarsi all’interno del parco suburbano di Buticari, vero palcoscenico della manifestazione dove si avrà a che fare con tanta salita, una discesa lunga inframezzata da qualche strappo breve tra uno sguardo all’Etna, al mare e alla storia tra torri e mura antiche.

SABATO 18 MARZO

14:00 – 16:00 prove libere del percorso

15:00 conferenza stampa di presentazione presso la sala consiliare del comune di Nizza di Sicilia

16:00 – 19:00 verifica tessere e consegna numeri di gara presso il campo di tiro a volo in contrada Agone

DOMENICA 19 MARZO

7:00 – 8:00 verifica tessere e consegna numeri di gara presso il campo di tiro a volo in contrada Agone

9:00 partenza gara master M/F

10:15 premiazione gara master M/F

10:30 partenza gara esordienti primo e secondo anno M/F

11:30 premiazioni gara esordienti primo e secondo anno M/F

11:45 partenza gara allievi primo e secondo anno M/F

12:45 premiazioni gara allievi primo e secondo anno M/F

13:00 partenza gara juniores, under 23 ed élite M/F

14:15 premiazioni gara juniores, under 23 ed élite M/F

