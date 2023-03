Musumeci incontra l’Archeoclub d’Italia, possibile protocollo d’intesa

Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha ricevuto, questa mattina a Roma, il presidente nazionale di Archeoclub D’Italia, Rosario Santanastasio. “L’Archeoclub D’Italia ha superato mezzo secolo di vita, è un’importante istituzione, ha svolto e continua a svolgere un lavoro benemerito e quindi io ritengo che sia utile questo nuovo approccio collaborativo con il mio Dicastero, il Ministero per le Politiche del Mare, per la Protezione Civile. Pensiamo di sottoscrivere un protocollo d’intesa” ha detto Musumeci. Santanastasio ha sua volta rilevato che “è stato un incontro importante”. “Siamo pronti a mettere a disposizione le nostre professionalità, le nostre competenze in ottica di Protezione Civile ed al ministro ho illustrato anche il progetto Bust Busters”. All’incontro hanno partecipato anche il consigliere nazionale Francesco Finocchiaro del Direttivo Nazionale di Archeoclub D’Italia, Gilberto Pambianchi del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale di Archeoclub D’Italia, Nicola Reho, Referente Nazionale di Protezione Civile per Archeoclub D’Italia, Gaetano Gallo per MareNostrum, struttura marina di Archeoclub, l’onorevole Francesco Ciancitto (Fdi).

Mi piace: Mi piace Caricamento...