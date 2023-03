Commemorate vittime innocenti della mafia

Per la prima volta il 21 marzo giorno commemorativo delle Vittime innocenti della mafia 16 Club Rotary, Rotaract, Interact, Inner Wheel dell’area etnea si sono riuniti per una profonda analisi del fenomeno mafioso in una conferenza intitolata”La mafia ieri e oggi: tecniche preventive ed investigative”. Organizzata dal Rotary Catania Est Presidente Brunella Bertolino in collaborazione con l’Associazione Antimafia Alfredo Agosta ha avuto relatori d’eccellenza. In primis il Procuratore Aggiunto Agata Santonocito che ha lanciato il messaggio che “il miglior modo per onorare le vittime di mafia e’ parlare di mafia” ed ha fatto un excursus sulla storia di Cosa Nostra e sul suo modificarsi in accordo con i tempi. Toccante la testimonianza di Giuseppe Agosta in ricordo del padre Maresciallo Alfredo Agosta trucidato dalla mafia. L’Avv.Cacopardo, Vice Presidente dell’Associazione ha ben spiegato la normativa delle misure di prevenzione citando casi positivi e negativi di gestione delle aziende sequestrate mentre il Dott. Gennaro Gigante Direttore della Banca D’Italia ha svelato cio’ che sta dietro ai numeri elevatissimi delle attivita’ mafiose ed al riciclaggio ed ha posto l’accento sull’attuale pericolo delle cripto valute nuovo campo di azione dei criminali. Compito del Rotary e degli altri club service che agiscono nella societa’ e’ proprio quello di diffondere nelle scuole, nelle Universita’, nel mondo del lavoro quanto appreso portando avanti campagne contro la criminalita’ organizzata per una Sicilia libera e onesta.

