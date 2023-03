A Nicolosi per “Amici del Teatro” in scena “2 matrimoni e 1 funerale”

La Compagnia “Amici del Teatro” di Nicolosi, nata nel 1971, nell’ambito della stagione di prosa 2022-2023, sabato 11 marzo 2023 alle ore 20.30 (replica domenica 12, alle 18.00), al Teatro Don Bosco Salesiani, a Pedara, presenta la commedia brillante in due atti “2 matrimoni e 1 funerale” di Oreste De Santis, regia di Domenico Rizzo. In scena Domenico Rizzo, Marzia Fiume, Maria Chiara Signorello, Filippo Santagati, Giovanni Emmanuele, Maria Grazia Torre, Giovanni Consolo, Maria Luisa Magrì, Pippo Grillo e Annalisa Parisi. Scenografia Domenico Rizzo, costumi Graziella Villardita, luci e suono Orazio e Daniele Caruso e Giuseppe Caponnetto.

“2 matrimoni e 1 funerale” – spiega il regista Domenico Rizzo – è un lavoro moderno e dinamico, dai ritmi veloci che accompagnano il pubblico, tra le risate, a un finale a sorpresa. La commedia è ambientata in una classica pizzeria napoletana, Antonio e Maria sono due giovani che si devono sposare, ma il figlio del Boss, Alfredo, innamorato pazzo di Maria, saputo del matrimonio di quest’ultima con Antonio, minaccia il suicidio. Il padre di Alfredo, il Boss detto “Ciccillo”, all’insaputa del figlio, manda due suoi gregari dal prete affinché questo matrimonio non si faccia, pena la morte del prete e anche di Antonio. Ma in tutta questa storia c’è qualcosa che non quadra… Una pièce che mi ha appassionato subito, tanto da portarla in scena certo che anche il pubblico apprezzerà il lavoro, trascorrendo due ore di allegria e spensieratezza”.

La stagione proseguirà il 25 e 26 marzo 2023 (ore 20.30 e 18.00) con “Purtativi ‘u pigiama” di Letizia Catarraso, regia di Giuseppe Di Mauro. Per info e prenotazioni: Tel. 3288923926 – 3406704762 – 3206557564 – amicidelteatronicolosi@gmail.com

