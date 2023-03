A Catania “Un Giardino delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola”

Oggi , martedì 21 marzo 2023, nella Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, nell’ambito del progetto “Un Giardino delle Giuste e dei Giusti in ogni scuola”, verranno ricollocate nel Giardino di Piazza Cavour, alle 11.30, le targhe in memoria di Felicia Bartolotta Impastato e Piersanti Mattarella, sottratte un anno fa, pochi giorni dopo la manifestazione di intitolazione di due allori “simbolo” di luce e resistenza.

Dopo quell’atto vandalico, studenti ed insegnanti delle scuole coinvolte, donne e uomini delle Istituzioni e del mondo delle Associazioni, hanno voluto confermare il loro impegno e riconoscenza alle Giuste e ai Giusti contro le mafie.

In questa occasione sarà, inoltre, allestita in Piazza Cavour una postazione di “Libri in libero scambio, contro le mafie, per la cultura della legalità”, che accoglie libri donati da Grazia Giurato, “donna impegnata civicamente per i diritti dell’umanità e amica della nostra scuola”.

