“Voci dal Mediterraneo”: a Palermo evento per l’imprenditoria femminile

InnovAgroWoMed organizza un evento internazionale dedicato all’imprenditoria femminile nel settore agroalimentare che si terrà l’8 marzo 2023 dalle ore 10.30 presso Camplus a Palermo e in diretta streaming con interpretariato simultaneo in italiano e inglese.

Come promuovere l’occupazione e l’imprenditoria femminile in campo agroalimentare?

Il ruolo delle donne nel settore agroalimentare è diventato centrale, così come la loro spiccata propensione manageriale. Un’azienda su cinque è infatti condotta da donne, motivate e competenti, mosse da desiderio di autonomia e indipendenza.

Secondo la FAO, la componente femminile nel settore agroalimentare è pari al 70% del totale, ma sono ancora tantissimi gli ostacoli alla piena partecipazione delle donne in questo settore per creare un ecosistema favorevole all’imprenditoria femminile.

Occorre dunque focalizzare le politiche su azioni mirate che favoriscano inclusione, occupazione ed empowerment femminile.

In occasione della Giornata internazionale della Donna, celebriamo il potenziale innovativo delle donne nell’imprenditoria agroalimentare sostenibile con l’evento Voci dal Mediterraneo, che si terrà mercoledì 8 marzo dalle ore 10.30 presso Camplus, Via dei Benedettini 5, Palermo.

Durante l’incontro, si alterneranno relatrici ed esponenti del mondo imprenditoriale per raccontare sfide e opportunità per le donne che vogliono fare impresa in ambito agroalimentare.

Seguiranno poi le testimonianze di giovani imprenditrici da Italia, Palestina, Spagna e Tunisia che, grazie al progetto InnovAgroWoMed, hanno avviato la propria attività imprenditoriale, storie di donne e imprese di successo al centro del Mediterraneo per contribuire attivamente all’innovazione culturale e sociale.

In particolare, saranno presenti le start-up avviate e finanziate in Sicilia: AgroMini di Eleonora Chiri, A’Naca – Agri Bike Camping di Alice Quattrocchi e Nivura di Irene Russo.

Le sessioni plenarie saranno arricchite da alcuni momenti di networking informale durante il coffee break e il pranzo offerto dagli organizzatori

