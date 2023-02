Luglio Musicale Trapanese: accordo di collaborazione con il Drepanum Brass Quintet

Scherma, Cus Catania vicecampione d’Italia a Squadre Under 14

Continua a essere foriero di grandi risultati il movimento giovanile della scherma cusina. A Bolzano, in occasione del campionato nazionale a squadre under 14, Lorenzo Alberghina, Gabriele Giovita, Matteo Santangelo e Simone Zappalà portano a casa la medaglia d’argento arrendendosi solo in finale al Circolo della scherma Anzio...