Due quindicenni di Messina tentano di violentare una dodicenne, l’abuso ripreso col cellulare

L’hanno portata in campagna, le hanno tolto i vestiti e hanno tentato di violentarla. Non contenti hanno anche filmato col cellulare gli abusi, per poi inviare il video ai loro amici. La vittima è una ragazzina di 12 anni di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. I suoi aguzzini, due quindicenni che adesso dovranno rispondere di violenza sessuale, pornografia minorile e violenza privata. Il gip di Messina ha disposto per loro la misura cautelare del collocamento in comunità.

A sporgere denuncia ai carabinieri sono stati i genitori della ragazzina. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, il 7 dicembre dello scorso anno, i due quindicenni avrebbero indotto, con un pretesto e con minacce, la dodicenne a salire sul loro motorino e l’avrebbero portata in una campagna buia e isolata. Qui, dopo averla bloccata e spogliata, avrebbero tentato di violentarla senza riuscirci. Avrebbero anche filmato la scena e inviato il video a una cerchia di amici e poi minacciato la ragazzina affinché non raccontasse nulla di quanto accaduto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...