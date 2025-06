A Montevago (Ag) il talk show “L’arte è fimmina”. Appuntamento sabato 4 maggio alla Biblioteca Comunale

Condividi questo articolo?

“L’Arte è fimmina” è il titolo del talk show che, sabato 4 maggio, farà tappa a Montevago in provincia di Agrigento.

Promosso dall’associazione culturale “CIURI” e dalla rivista culturale elettronica “Loft Cultura”, l’evento, ormai istituzionalizzato, è dedicato alle tematiche che riguardano il mondo delle donne, con la finalità di promuovere la cultura al femminile e ogni forma di talento per la valorizzazione del dialogo e del confronto, anche con la cittadinanza.

Il talk show, che vedrà alla conduzione la giornalista Jana Cardinale, si svolgerà nei locali della Biblioteca Comunale a partire dalle 18:30.

A sponsorizzare e sostenere l’iniziativa è la rete d’imprese Dret System costituita dalla Promedil, dal Gruppo Di Stefano S.r.l. e dalla Società di ingegneria Dret Project, vincitrice del Premio “Women Value Company “.

Quest’ultimo è un riconoscimento che premia la lungimiranza strategica e la sensibilità gestionale nel promuovere la professionalità femminile e la scelta di investire su tematiche di grande valore e prospettive quali gender equality, welfare aziendale, politiche flessibili di organizzazione del lavoro e proficuo rapporto tra famiglia e professione.

Espressione di valori, dunque, quali l’inclusione, la parità di genere e il talento femminile.

LE DONNE AL CENTRO DEL CONFRONTO

Le ospiti del talk racconteranno la propria esperienza e forniranno spunti di riflessione per la cittadinanza e i giovani, sul tema dell’importanza dell’impegno femminile e della sua “esportazione” come modello etico e di buone pratiche.

Ospiti dell’iniziativa saranno Maria Antonietta Testone, dirigente e capo di Gabinetto del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Costanza Amodeo, direttore artistico del Teatro comunale “L’Idea” di Sambuca di Sicilia, che racconterà l’esperienza di fare impresa culturale in un piccolo borgo lacustre, tra i boschi e le colline della Sicilia; Maria La Rocca, presidente dell’associazione “Laboratorio della Memoria”, un percorso di conoscenza della storia locale basato sul racconto e la testimonianza, Danila Di Stefano, CEO della società Dret Project di Partanna, vincitrice, tra gli altri, del Premio CEO dell’anno – Ingegneria ed Edilizia 2022 – le Fonti Awards, e l’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago e deputata all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Sono lieta – afferma quest’ultima – che a Montevago si svolga questo momento di incontro e confronto che ha al centro le donne, consapevole del valore e dell’importanza delle loro testimonianze”.

“Le ospiti che interverranno – prosegue – sono donne impegnate, certamente in grado di contribuire a creare un’occasione di riflessione e un momento culturale dedicato al mondo femminile, che oggi più che mai ci è utile per ribadire concetti fondamentali che talvolta vengono sottovalutati”.

“Invitiamo a partecipare – conclude la parlamentare – quanti vorranno ascoltare delle belle storie”.

IL CONTRIBUTO FEMMINILE NELLA COSTRUZIONE DI UNA SOCIETÀ PIÙ INCLUSIVA

“L’arte è fimmina” – dice Danila Di Stefano – è un elogio alle donne che si sono distinte nel territorio, in ogni ambito della società e della vita quotidiana; un momento impegnato ma vissuto sull’onda della spensieratezza, per dar spazio a testimonianze decisive e fare luce sul ruolo e sulla condizione della donna oggi, sui temi della parità di genere e dell’empowerment femminile, sul superamento dei ruoli e degli stereotipi, sui numerosi ostacoli che limitano le loro possibilità, ma anche sulle tante conquiste e sui traguardi raggiunti”.

“La tematica non riguarda solo l’universo femminile – precisa – ma è un messaggio per tutta la cittadinanza e i giovani in particolare, per trasmettere il valore della diversità e dell’inclusione, l’importanza dell’impegno e del contributo femminile per costruire una società più equa, umana e accogliente”.

“La rete d’imprese Dret System – sottolinea – costituita dalla società di ingegneria Dret Project s.r.l., dalla Promedil di Giorgio Di Stefano, dalla società Gruppo Di Stefano S.r.l. e dalla società Ds Asfalti S.r.l. – è orgogliosa ed entusiasta di partecipare e collaborare alla realizzazione di quest’evento, che non è l’impegno di un unico giorno, ma il lavoro capillare di sensibilizzazione ed educazione sul tema costante nell’arco dell’anno”.

“Desidero ringraziare – aggiunge Danila Di Stefano – l’associazione culturale “CIURI” e la città di Montevago, per l’amore e l’entusiasmo con cui hanno lavorato all’organizzazione dell’evento e per l’ospitalità”.

“Il nostro talk arriva a Montevago – afferma Filippo Peralta, presidente dell’associazione “CIURI” – e siamo molto contenti di incontrare lì delle donne che, raccontandoci le loro storie, ci regaleranno un nuovo e interessante momento di confronto e, ancora una volta, delle emozioni”.

“Grazie all’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo e alla sua città per ospitarci sabato – conclude – e alla Dret System per aver deciso di affiancarci in questa nuova iniziativa di un progetto culturale dedicato alle donne e ormai radicato nel territorio”.

Pubblicità