Allerta codice rosso meteo Sicilia orientale, scuole chiuse

Avviso meteo della Protezione civile: un’area di bassa pressione proveniente dal Nord Africa, porterà, dalla giornata di domani, giovedì 9, precipitazioni diffuse e persistenti sulle estreme regioni meridionali, specie sui settori ionici. Le basse temperature, inoltre, determineranno nevicate a quote relativamente basse, con accumuli da moderati ad abbondanti. Dalle prime ore di domani attesi dunque temporali sulla Calabria, specie settori meridionali e sulla Sicilia, specie settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Si prevedono inoltre nevicate al di sopra dei 500-700 metri sulla Sardegna, ed il persistere delle precipitazioni nevose su Calabria e Sicilia, con apporti al suolo generalmente moderati, fino ad abbondanti su Sicilia e Calabria meridionale.

A seguito della segnalazione di allerta meteo di codice rosso diramata dalla Protezione civile, sono state sospese nelle scuole della provincia di Catania, così come sono sospese – a titolo precauzionale – tutte le attività didattiche, scientifiche e culturali previste nelle sedi universitarie (dipartimenti, Scuola Superiore di Catania e Strutture didattiche speciali delle sedi di Ragusa e Siracusa, aree dell’Amministrazione centrale).

In considerazione dell’avviso di rischio meteo con livello di allerta rossa per la Sicilia orientale, con criticità a carattere idrogeologico, idraulico e con raffiche di vento, così come diramato dalla Protezione Civile regionale, e la conseguente Ordinanza del Commissario Straordinario per la città di Catania, il Cus Catania ha disposto la chiusura dei propri impianti sportivi nonché la sospensione di tutti i corsi, delle attività e delle lezioni per la giornata di domani.

