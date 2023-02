Al concerto “A nome loro” di Selinunte non solo musica

Sul palco uno degli ufficiali che hanno arrestato Messina Denaro.

Il tenente colonnello Andrea Pagliaro sarà intervistato dal giornalista Franco Nuccio dell’ANSASul palco anche l’attore castelvetranese Fabrizio Ferracane, cancelli aperti dalle ore 16

Non solo musica ma anche parole all’evento “A nome loro” che domani – domani venerdì 24 febbraio – con inizio alle ore 17, si terrà all’interno del Parco archeologico di Selinunte. Da ieri l’area concerto è stata allestita, proprio vicino il tempio E del Parco, con vista anche sulla collina dell’Acropoli che per l’occasione sarà illuminata. In apertura dell’evento Franco Nuccio, responsabile della sede regionale dell’ANSA sul palco intervisterà il tenente colonnello Andrea Pagliaro, comandante del Reparto operativo del Comando provinciale carabinieri di Trapani, che ha partecipato, coi colleghi del ROS, all’arresto del boss Matteo Messina Denaro. L’evento “A nome loro” è nato da un’idea dell’artista Sade Mangiaracina (originaria di Castelvetrano) proprio dopo l’arresto del superlatitante. «Quando ho saputo della notizia dell’arresto di Matteo Messina Denaro ho esultato – racconta Sade – e ho subito pensato e proposto a vari artisti di caratura nazionale e locale per un’iniziativa che mettesse al centro l’importanza che hanno avuto le donne e gli uomini che hanno sacrificato la loro vita per combattere le mafie».

L’ATTORE FABRIZIO FERRACANE – All’evento parteciperà anche l’attore Fabrizio Ferracane, originario anche lui di Castelvetrano e protagonista di numerose pellicole: “Primadonna”, “Leonora Addio” di Paolo Taviani, “L’Arminuta”, “Non mi uccidere”, “Il traditore”, “Anime nere”. Durante la maratona di musica e parole è previsto anche l’intervento in videocollegamento con Arisa, mentre sul palco salirà anche l’attore Claudio Santamaria, protagonista nel 2022 del film “L’Ora, inchiostro contro piombo”.

IL CAST – Dalle ore 17 sul palco saliranno: la Rappresentante di lista, Simona Molinari, l’attore Claudio Santamaria, Chiara Galiazzo, Giovanni Caccamo, Modena City Ramblers, Lello Analfino, Giuseppe Anastasi, Tètes de Bois, Fabrizio Cammarata, Alessio Bondì, Serena Ganci, Cico Messina, Riccardo Russo, Shakalab, Med Free Orkestra, Umberto Leone, Claudio Sala, Vincenzo Crivello. Il concerto sarà presentato da Gino Castaldo e Francesca Barra.

INGRESSI, LOGISTICA E DIRETTA RADIODUE – L’ingresso al Parco archeologico sarà consentito a partire dalle ore 16 e avverrà gratuitamente tramite l’area biglietteria gestita da “CoopCulture”, partner dell’evento. Una volta acquisito il biglietto gratuito al Parco, l’area concerti si potrà raggiungere a piedi in pochi minuti. È prevista un’area ristoro. L’ingresso sarà consentito fino a un massimo di 5.000 presenze. Dalle 21 alle 22,30 sarà prevista la diretta su Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

PARTNERS E MOSTRA – L’evento si svolge col patrocinio della Regione Siciliana e dei Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Partanna, delle tre sigle sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil e della Fondazione Falcone. Partners dell’evento sono: Siae, Ansa, Ebat, Ance Trapani, Tenute Orestiadi ed Energia Italia. In occasione del concerto, all’ingresso del Parco sarà allestita la mostra dell’ANSA “L’eredità di Falcone e Borsellino”, completa ora anche dalla pagina che racconta l’arresto di Matteo Messina Denaro.

Nella foto, Claudio Santamaria

