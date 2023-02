A Catania “EUNICE Contamination Lab”, spazio virtuale per condivisione di idee e competenze

Un’opportunità per gli studenti di vivere un’esperienza educativa innovativa in un contesto multiculturale e interdisciplinare, finalizzata a stimolare la mentalità imprenditoriale.

Si è tenuto online il primo Open day dell’E-CLab, l’EUNICE Contamination Lab, un progetto dell’Università di Catania che è stato implementato a livello della rete universitaria europea EUNICE(https://eunice-university.eu/), di cui l’ateneo siciliano è partner insieme ad altri nove paesi europei.

L’E-CLab consiste in una serie di attività formative gratuite, dette “eventi di contaminazione”, finalizzate a stimolare il brainstorming sull’innovazione e sullo sviluppo di nuove tecnologie, mediante la condivisione di conoscenze con un approccio interdisciplinare, con l’obiettivo finale di trasformare le idee in progetti a vocazione imprenditoriale.

Il laboratorio online consente agli studenti partecipanti di sviluppare l’attitudine al team working in un contesto internazionale, multiculturale e interdisciplinare. Ogni gruppo di lavoro formato da studenti provenienti dalle sette università del consorzio EUNICE, sperimenterà tutte le sfide reali da affrontare nel processo che va dalla nascita di un’idea innovativa sino alla sua attuazione in un progetto imprenditoriale, imparando sul campo una metodologia agile per valutare l’idea e il suo potenziale imprenditoriale.

L’E-CLab riunirà il talento degli studenti EUNICE, adottando un approccio didattico innovativo e informale: sin dal primo giorno di iscrizione, gli studenti con il supporto di mentors designati dalle università partner, saranno stimolati a proporre attività e idee che daranno vita a un progetto, che potrà sfociare in proposte imprenditoriali (spin-off, start-up) e di commercializzazione dei risultati di R&S (licenze, brevetti).

Sarà possibile raggiungere tali obiettivi ambiziosi grazie alla partnership con aziende europee di piccole, medie e grandi dimensioni, già presenti sul portale dei tirocini internazionali EUNICE (https://eunice-university.eu/internships/), ad una società esterna specializzata in innovazione e ad una rete che faciliterà gli studenti ad accedere alle risorse e a sviluppare nuove competenze.

Le attività formative inizieranno nel marzo 2023 e consisteranno in una serie di 10 workshop online gestiti dai partner universitari e aziendali aderenti al consorzio EUNICE. Gli studenti usufruiranno di una piattaforma virtuale innovativa che permetterà loro di interagire come nella vita reale. Sarà possibile sperimentare l’uso di questa piattaforma, oltre poter conoscere lo staff EUNICE e altri studenti interessati, grazie agli open day previsti per il 10 febbraio alle ore 15 e il 17 febbraio alle ore 9.

A fine maggio 2023 si terrà l’evento finale online, in cui una giuria selezionerà i migliori team, i quali avranno l’opportunità di accedere ad una Summer School presso l’Università di Catania nella seconda settimana di luglio 2023. Essi godranno di uno spazio fisico di ‘contaminazione’ all’interno della sede universitaria e degli enti associati, quali laboratori di ricerca e aziende, grazie alla copertura delle spese di viaggio.

Gli studenti interessati possono inoltrare la propria candidatura mediante un form online, entro il 28 febbraio 2023. Per maggiori informazioni: https://eunice-university.eu/clab-entrepreneurship-workshops/

