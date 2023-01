“Svegliati in bici” nel III municipio di Catania

Concluso con la premiazione a quattro studenti Universitari, che hanno ricevuto la “due ruote ecologica”, il progetto “Svegliati in Bici” per incentivare la mobilità sostenibile.

“Si tratta di un concorso di fondamentale importanza, che ha premiato 4 ragazzi meritevoli e che ha voluto lanciare un messaggio ben preciso all’intera cittadinanza- afferma il presidente del III municipio Paolo Ferrara- il frutto di una grande sinergia con il Gruppo Volontari Italia, l’Acli Catania, l’Associazione ND University, l’Associazione Svegliati Catania e la Fiab Catania”.

In una città come Catania dove in questi ultimi anni si sta investendo moltissimo sulla mobilità sostenibile, l’uso e l’incentivo della bicicletta diventa decisivo per avere un territorio con meno smog e meno traffico.

“Svegliati in bici- conclude Ferrara- è una delle tante attività che stiamo portando avanti per valorizzare il territorio e renderlo più vivibile. Vogliamo fare squadra, con tutti i soggetti interessati, per ottenere risultati mai raggiunti prima”.

