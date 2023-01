Si conclude a Bronte il progetto “Take Care”

Volge al termine il progetto “Take Care” di Bronte, realizzato presso i locali del 1^ Circolo Didattico “Nicola Spedalieri” di Bronte, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia attraverso l’Avviso Pubblico “Educare Insieme”.

Le attività svolte nel progetto “Take Care” saranno presentate alla stampa e all’opinione pubblica oggi lunedì 30 gennaio, alle ore 16, presso l’aula consiliare del Municipio di Bronte.

Dopo i saluti del Sindaco di Bronte, Pino Firrarello e della Presidente della Cooperativa “Opera Prossima” s.c.s., Giusi Infantino, interverranno: il Dirigente scolastico del I° Circolo Didattico “Nicola Spedalieri”, Biagia Avellina che ha partecipato all’Avviso del Ministero in ATI con la cooperativa “Opera Prossima” e che avrà il compito di illustrare “L’Esperienza della co-progettazione con gli E.T.S.”; la psicologa del progetto “Take Care”, Nathalia Longhitano la quale si occuperà della “Presentazione generale delle attività svolte”; l’Assistente sociale del Comune di Bronte, Maria Rosa Spitaleri, a cui è stato chiesto di argomentare “Il progetto come sostegno e supporto all’azione del Servizio Sociale Professionale” ed, infine, il Capo della IV Area Sociale e Pubblica Istruzione del Comune di Bronte, Francesca Longhitano, incaricata di descrivere qual è “Il Ruolo delle Istituzioni Locali a supporto degli E.T.S”

Il progetto “Take Care”, finalizzato al contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative di persone di minore età, è stato attivo per un anno dal10.1.2022 al 31.1.2023, ed ha visto la partecipazione di oltre 50 bambini, di età compresa tra i 5 e 14 anni, residenti nel comune di Bronte, che nel corso dell’anno hanno partecipato alle attività promosse da un’equipe multidisciplinare composta da due educatori professionali, un assistente sociale, una psicologa, una animatrice sociale ed una mediatrice culturale – ha visto la realizzazione di percorsi di inclusione/educazione alla legalità (cineforum, web radio), attività ludiche/ aggregative/civiche e di solidarietà (teatro sociale, grest letterario) e attività di corresponsabilità educativa (caccia al tesoro culturale, sport..). Inoltre i partecipanti sono stati coinvolti in passeggiate per le vie del paese, in collaborazione con la Pro Loco di Bronte, per conoscere i luoghi storici del territorio. Sono stati attivati anche due laboratori, di video-making e di teatro, attraverso i quali i bambini hanno potuto sperimentare l’uso dei computer e di nuove tecniche informatiche, oltre che cimentarsi nella preparazione di una commedia natalizia.

A seguire, nello stesso pomeriggio di oggi lunedì 30 gennaio, alle ore 16, presso l’aula consiliare del Municipio di Bronte, sarà presentato da il programma di Servizio Civile Universale TRINACRIA, CROCEVIA DI CULTURE, co-programmato dal Comune di Bronte e dalla Cooperativa “San Francesco” s.c.s., nello specifico del progetto “Gli eredi di Bronte, il ciclope dell’Etna”, con 23 posti per aspiranti volontari finanziati nell’ultimo bando. Oltre al Responsabile SCU per la Coop. San Francesco s.c.s., Antonio Gambuzza, che parlerà sul tema “Il Servizio Civile Universale, strumento di Cittadinanza Attiva per i giovani”, ci saranno anche le testimonianze dei volontari del progetto di Servizio Civile Digitale DIGIFORM, attivato dalla Cooperativa “San Francesco” s.c.s. presso l’area servizi sociali del Comune di Bronte Ordinario, attivo fino alle ore 14.00 di venerdì 10 febbraio 2023

