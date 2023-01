Pallavolo femminile, la Logos Ardens Comiso in trasferta a Pedara

Il campionato di pallavolo femminile B2 al giro di boa. Si gioca domani sabato e domenica prossima la tredicesima giornata del girone di andata.

La Logos Ardens Comiso sarà in trasferta a Pedara sul terreno della Planet Strano Light, ultima in classifica. Si tratta di una partita sulla carta facile e abbordabile, ma la squadra comisana dovrà fare i conti con le assenze per infortunio di Sara Pace e di Michela Noto, il cui rientro è previsto nel prossimo mese. Nella gara persa domenica scorsa contro la Saracena Cassiopea, la nuova allenatrice Francesca Giucastro aveva dovuto schierare una formazione d’emergenza, con alcune giocatrici fuori ruolo per sopperire ai vuoti di organico. La situazione sarà allo stesso modo complessa nella gara che l’Ardens disputerà domani al palazzetto dello sport di Pedara.

«Sono ottimista per natura. Credo in questa salvezza – commenta Francesca Giucastro – saremo a Pedara in formazione d’emergenza. Sulla carta si tratta di una partita alla nostra portata, ma nella situazione attuale tutto diventa difficile. È una partita tutta da giocare e, nonostante la difficoltà attuale, sicuramente da vincere».

«Le difficoltà aumentano, ma non ci diamo per vinti – afferma il presidente Luca Occhipinti – La squadra, a livello tecnico, ha un buon potenziale. Serve solo recuperare la mentalità giusta per dare il meglio di sé sul parquet di gioco. Questo sarà più facile quando – al rientro dalla sosta – potremo avere tutte le atlete a disposizione. È stato un anno veramente difficile: troppe assenze e abbandoni che purtroppo hanno messo in difficoltà la squadra. La dirigenza, però, crede in queste ragazze. Faremo di tutto per rafforzare la squadra e completare l’organico. Vogliamo mettere la squadra in condizione di giocare al meglio nel girone di ritorno, anche se, a questo punto, non sarà facile trovare gli elementi giusti che possano dare veramente un valore aggiunto e sopperire alle assenze».

Nella foto la Logos Ardens

