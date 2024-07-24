La pianista e compositrice siciliana GIUSEPPINA TORRE si esibirà presso largo Kamarina a Scoglitti

Condividi questo articolo?

La pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE il 28 luglio, alle ore 22.00, si esibirà presso largo Kamarina a Scoglitti (Ragusa) all’interno del programma estivo Kamarinèe 2024.

Dopo il grande successo del tour in Corea del Sud e del concerto tenuto a Milano in occasione de La Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, Giuseppina Torre torna nella sua amata Sicilia! A Scoglitti, frazione della sua città natale Vittoria, terrà infatti un emozionante live dove eseguirà dal vivo le composizioni tratte da “The Choice”, il suo nuovo disco di inediti. L’evento rappresenta un’occasione speciale per ascoltare dal vivo il suo nuovo disco, che ha conquistato il pubblico internazionale con il suo talento e la sua sensibilità musicale.

Il concerto è organizzato e ideato dalla Pro Loco di Vittoria e patrocinato dal Comune di Vittoria.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

«Sono entusiasta di annunciare il mio concerto, che fa parte del “The Choice Tour 2024”, nella mia terra natale – dichiara Giuseppina Torre – Questo evento rappresenta per me non solo un’opportunità per condividere la mia musica con la mia comunità ma anche un momento speciale di ritorno alle radici, in un luogo che ha forgiato il mio percorso artistico, che ha ispirato e continua ad ispirare molta della mia musica. Ringrazio la Pro Loco nella persona del suo presidente, il Dott. Rosario Giarratana e l ‘ amministrazione comunale di Vittoria».

«Sono molto contento dell’iniziativa e felice del ritorno di Giuseppina Torre a Scoglitti – afferma Il presidente della Pro Loco Vittoria Rosario Giarratana – La sua presenza sarà un grande onore per noi, e stiamo lavorando con impegno affinché l’evento sia davvero unico in tutta la provincia. Sarà un’occasione imperdibile per vivere insieme la magia della musica di Giuseppina Torre in un contesto incantevole e suggestivo. Non vediamo l’ora di condividere con il pubblico questo momento indimenticabile».

“THE CHOICE” è il terzo album di GIUSEPPINA TORRE, la compositrice e pianista siciliana impegnata da sempre nella lotta contro la violenza sulle donne, che ancora una volta si espone in prima persona attraverso la sua musica puntando sull’importanza della consapevolezza di sé.

Pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Sony Music Italia in fisico e in digitale (https://bio.to/giuseppinatorre), “THE CHOICE” è prodotto da GIUSEPPINA TORRE, con la supervisione artistica di ROBERTO CACCIAPAGLIA, registrato e missato da Gianpiero Dionigi presso il Glance Studio di Milano e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola presso Pinaxa Studio.

L’album è composto da 10 brani inediti che aprono le porte a un viaggio interiore e invitano a esplorare senza riserve la propria vulnerabilità, a rompere le barriere dell’autoconservazione e ad abbracciare la bellezza e la forza nel mostrarsi autenticamente fragili, senza la pressione di dover sempre apparire vincenti agli occhi degli altri.

Ecco la tracklist di “THE CHOICE”:

1) Another life

2) Live what you are

3) Moving skies

4) Fragile but free

5) Rediscover

6) Rebel soul

7) Time to change

8) Serendipity

9) The bravery

10) Breathless

Sulla scia del recente successo del tour in Corea del Sud, GIUSEPPINA TORRE si esibirà in concerto in alcune date in tutta Italia:

28 luglio – SCOGLITTI (Ragusa) – Largo Kamarina

(Ragusa) – 10 agosto – MASSA LUBRENSE (Napoli) – Antica Cattedrale

(Napoli) – 17 agosto – FASANO (Brindisi) – Minareto

(Brindisi) 19 settembre – ROMA – Chiostro di Campitelli del Teatro di Marcello

GIUSEPPINA TORRE si è contraddistinta negli anni grazie alla sua musica, conquistando anche il pubblico americano. Una carriera che ha le sue origini a Vittoria, provincia di Ragusa, dove la pianista e compositrice è nata, cresciuta e ha intrapreso gli studi musicali. Negli Stati Uniti si è aggiudicata numerosi premi: Los Angeles Music Awards (“International Artist of the Year” e “International Solo Performer of the Year”), Akademia Awards di Los Angeles (“Ambiental/Instrumental”) e 5th I.M.E.A. Awards 2018.

GIUSEPPINA TORRE ha tenuto concerti in Italia e all’estero, suonando anche per Papa Francesco in occasione del Concerto dell’Epifania andato in onda su Rai 1 (2014) e in Vaticano presso la Casina di Pio IV – Pontificia Accademia delle Scienze alla presenza del Cardinale Lorenzo Baldisseri (2017). Ha aperto il concerto de Il Volo all’Arena di Verona (24 settembre 2019) e protagonista delle edizioni di Piano City Napoli (2020), Piano City Milano (2021), Piano City Palermo (2022) e La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi (2022).

Ha pubblicato 3 album: “Il Silenzio Delle Stelle” (Sony Music Italia, 2015), “Life Book” (Universal Music Italia, 2019) e “The Choice” (Sony Music Italia, 2024). È autrice delle musiche del docu-film “Papa Francesco – La mia Idea di Arte” (Walkman Records, 2018), distribuito in tutto il mondo in versione cofanetto contenente il CD con la soundtrack e il DVD del documentario, un viaggio attraverso la galleria ideale del Pontefice tratto dall’omonimo libro scritto da Papa Francesco (a cura della giornalista e scrittrice Tiziana Lupi). Il 3 maggio 2021 a GIUSEPPINA TORRE è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su segnalazione della Prefettura di Ragusa, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito Della Repubblica Italiana”. Dal 22 al 28 aprile 2024 è stata protagonista di un tour in Corea del Sud dove ha rappresentato l’Italia in occasione dei 140 anni delle relazioni diplomatiche e culturali tra la Corea e l’Italia.

