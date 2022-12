Virginia Raffaele a Catania e Palermo

L’esilarante attrice Virginia Raffaele torna in Sicilia per 6 date: sarà infatti al teatro Metropolitan di Catania il 17, 18 e 19 dicembre per poi esibirsi al teatro Biondo di Palermo nei giorni 21, 22 e 23 dicembre

di Michele Creazzola

I due capoluoghi siciliani ospiteranno la comicità aprono le porte alla comicità dell’attrice romana.

Poliedrica e trasformista, Virginia Raffaele riesce ad imitare svariati personaggi del mondo dello spettacolo e della politica. Il più ricordato è certamente quello di Ornella Vanoni, anche per essere stato il più contestato dalla stessa cantante.

La Raffaele piace al pubblico per essere fondamentalmente interprete dei suoi personaggi.

La sua oltre ad essere una classica imitazione è piuttosto la costruzione di un personaggio che assomiglia molto all’imitato(a) ma che poi prende la strada che l’attrice designa per i personaggi stessi.

Samusà si avvale dell’ esperienza che l’attrice-imitatrice-comico-cabarettista ha maturato durante anni nei club capitolini, alla radio, in televisione. Da qualche anno è approdata ad uno dei suoi amori più grandi, il teatro.

Grazie all’intuizione di Agave spettacoli, il tour “Samusà”, nato nel 2019, approda anche in Sicilia.

Un bel regalo di Natale da farsi per godere di uno spettacolo all’insegna del buonumore a cui si consiglia, assolutamente di presenziare.

