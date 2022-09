Venerdì 16 settembre  tappa del “Gemelli Tour” a Bagheria e sabato a Catania

Venerdì 16 settembre il “GEMELLI TOUR” di ERNIA farà tappa al Piccolo Parco Urbano di Bagheria – Pa (organizzato da GOMAD CONCERTI e Puntoeacapo Concerti) e sabato 17 a Villa Bellini a Catania. I biglietti in prevendita (30,68 €) sono disponibili sui circuiti DICE Ticketone, Tickettando, al botteghino euro 28,80. Apertura cancelli ore 18.30, concerto dalle ore 21.30.

Voce tra le più interessanti e originali della nuova generazione – la sua penna è in grado di spaziare tra rap puro e tecnico e testi di grande spessore, con una vena pop e contemporanea -, ERNIA con il suo terzo disco, “Gemelli”, ha conquistato la vetta della classifica Fimi – Top of the music sia tra gli album che nei vinili dopo solo una settimana dall’uscita. Ha ottenuto il disco d’oro in sole tre settimane, e platino dopo soli tre mesi, e il primo singolo estratto – Superclassico – certificato platino, ad appena due mesi dalla sua uscita.

Alternando exploit più pop e melodici a puri esercizi di stile, ispirazioni rock e atmosfere dilatate di matrice elettronica, in “Gemelli” Ernia accompagna l’ascoltatore in un viaggio dai paesaggi variegati e mutevoli, in cui il suo flow si adegua a ogni situazione. Insieme a lui c’è il meglio della scena rap italiana di ieri e di oggi: oltre a Tedua, Rkomi, Lazza e Shiva, figurano anche Luché, Fabri Fibra e Madame. Le produzioni mai banali di collaboratori storici di Ernia come Marz e Zef, che curano buona parte dei beat, e la partecipazione eccezionale di nomi come Sick Luke, D-Ross, Startuffo e Don Joe.

Ernia, all’anagrafe Matteo Professione, nasce 26 anni fa e cresce nelle strade della periferia Ovest di Milano, dove vive, venendo a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo e 68, ha saputo in poco tempo raggiungere un posto di primo piano nell’attuale scena rap italiana.

