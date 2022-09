Catania: a spasso con il mito, visita guidata al settecentesco Palazzo Scuderi

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”, organizzato da BCsicilia, si terrà giovedì 1 settembre 2022 a Catania, con inizio alle ore 18,30, l’iniziativa: “A spasso con il mito, visita guidata al settecentesco Palazzo Scuderi”. L’appuntamento è previsto alle ore 21,00 in Piazza Stesicoro. La visita sarà guidata da Maria Teresa Di Blasi, Presidente BCsicilia Sede di Catania. E’ obbligatoria la prenotazioni fino a esaurimento posti. Tel. 095. 2292102 – 392.1095031 – Email: catania@bcsicilia.it.

Il palazzo della famiglia Scuderi è una splendida dimora settecentesca sita nel centro storico di Catania vicino la fera o luni. L’antenato degli attuali proprietari era un raffinato uomo di cultura promotore delle arti in una Catania ricca di stimoli culturali. Nello stesso periodo in cui il principe di Biscari impreziosiva la città di musei e iniziative artistiche, Scuderi fondava l’Accademia Gioenia e realizzava il suo meraviglioso palazzo. Le stanze sono affrescate con episodi dell’Eneide di Virgilio e della favola di Eros e psiche. Non mancano i riferimenti ai grandi filosofi greci e ai grandi uomini del passato. La visita guidata ci condurrà nel passato classico popolato da dei, eroi e reminiscenze letterarie.

