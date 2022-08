Ultime Covid Italia: 21.817 nuovi contagi e 90 decessi. In Sicilia 24 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 21.817 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 31 agosto 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 90 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati tra antigenici e molecolari, sono 167.495 tamponi con un tasso di positività al 13%. In calo i ricoveri, 336 in meno da ieri, e le terapie intensive, 13 in meno da ieri.

IN SICILIA. Numero elevato di vittime, ventiquattro, di Coronavirus e 1.476 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore con 11.424 tamponi processati. Sono 426 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali siciliani, 25 di questi sono in terapia intensiva.

