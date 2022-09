Al “Mercurio Festival” di Palermo il Teatro contemporaneo di César Brie

Continua per la seconda settimana di programmazione “Mercurio 2022””, il festival internazionale dedicato alla creazione multidisciplinare contemporanea e alle performing arts, giunto alla IV edizione che fino al 2 ottobre animerà i Cantieri Culturali della Zisa, tra Spazio Franco, Spazio Tre Navate, Arci Tavola Tonda, Spazio Marceau, Cre.Zi Plus, Averna Spazio Open e Centro Internazionale di Fotografia “Letizia Battaglia”.

Domani mercoledì 28 settembre

Mercoledì 28 settembre approda per la prima volta sul palco di Mercurio un gigante del teatro contemporaneo: César Brie. Regista e drammaturgo argentino, tra i più illustri pedagoghi sulla scena, presenta all’aperto dello Spazio Zero dei Cantieri (ore 19.30) La ballata del pioppo Carolina, performance esito del laboratorio che l’artista ha condotto nei giorni scorsi al circolo Arci Tavola Tonda.

Nella stessa sera irrompe al festival la danza allo Spazio Tre Navate (ore 21.00) con Paola Lattanzi, musa di Enzo Cosimi e danzatrice storica della compagnia del coreografo, in scena con Being & Doing: la storia di un corpo ai margini dell’evanescenza che esprime tenacemente tutta la sua radicale vitalità. Quel corpo, luogo e simbolo della bellezza delle cose che non esistono più, è un veicolo per la nostalgia e uno strumento per affermare un’identità in equilibrio tra desiderio e rassegnazione.

César Brie ritorna al festival allo Spazio Tre Navate giovedì 29 settembre (ore 21.15) con 120 kg di jazz, uno dei suoi spettacoli storici, messo in scena per la prima volta nel ’94 in Bolivia. In scena Brie è Ciccio Méndez che vuole entrare a una festa per vedere la sua innamorata (che non sa di esserlo). Decide così di fingersi contrabbassista del gruppo jazz che allieterà la serata. Méndez non sa suonare il contrabbasso, ma con la sua voce da uomo delle caverne imita alla perfezione il suono delle corde.

Segue lo spettacolo il primo dei concerti live in programma a Mercurio 2022 allo Spazio Open, che vede protagonista Anton Sconosciuto. Batterista e compositore nato a Londra ma vissuto dall’infanzia a Siena, nel dicembre del 2021 ha vinto il Primo Premio della 33a edizione del Rock Contest di Controradio e nel gennaio del 2022 è stato inserito nei 100 nomi della musica italiana del 2021 da Rockit.it.

La musica di Anton Sconosciuto e della sua band è un miscuglio molto interessante di pop anni ’60 che sembra venir fuori dalla Swinging London e dalla psichedelia, ma anche dall’indie di matrice americana. Un suono che mette d’accordo Beatles, Belle and Sebastian e Flaming Lips, trasportando in un caleidoscopio magico di melodie storte ed oniriche in continuo crescendo.

Giovedì 29 settembre

Spazio Tre Navate – h 21.15

120 KG DI JAZZ

di e con CESAR BRIE (Argentina)

(invited to Mercurio by Compagnia Berardi Casolari)

(Teatro – durata 60 min – Ticket 6,00€ – Anteprima Regionale)

Spazio Open – h 22.30

ANTON SCONOSCIUTO in concerto

(invited to Mercurio by ORELLE)

(Musica – durata 60 min – Ticket 2,00€ – Anteprima Regionale)

Venerdì 30 settembre

Cre.Zi Plus dalle h 10.00 > h 18.00

CRESCENTE – Il rito del pane

Laboratorio di narrazione e panificazione con TINDARO GRANATA

Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia – h 18.30 + h 19.30

ATLANTE _ Film Live

di MATTIA COSTA

(invited to Mercurio by Virgilio Villoresi)

(Performance AudioVideo – durata 30 min – Ingresso gratuito – Max 40 persone – Anteprima Regionale)

Spazio Marceau – dalle h 19.00 alle h 21.00

ISOLA/E_singolare, plurale

di e con SIMONA MIRAGLIA

(Performance Danza – durata 10 min – Ticket 2,00 € – 2 persone per volta )

Cre.Zi Plus – h 20.00

CRESCENTE – il rito del pane

Esito laboratorio a cura di e con TINDARO GRANATA

(invited to Mercurio by Deniz Ozdogan)

Produzione Proxima Res

(Teatro/Narrazione – durata 70 min – Ticket 2,00€)

Spazio Franco – h 21.30

NUOVA SAUNA POSSIBILE

by IVREATRONIC

con Enrico Ascoli e Marco Foresta

(invited to Mercurio by Enrico Ascoli)

(Performance Musica – durata 60 min – Ticket 6,00€ – Anteprima Regionale)

Spazio Open – h 22.30

SPIRALIS AUREA DUO

con STEFANO PILIA e ALESSANDRA NOVAGA

(invited to Mercurio by Alessandro Baris)

(Musica – durata 60 min – Ticket 6,00€ – Anteprima Regionale)

Spazio Tre Navate – h 23.30

KATATONIC SILENTIO live set

(invited to Mercurio by Lorem)

(Musica – durata 120 min – Ticket 2,00€ – Anteprima Regionale )

Sabato 1 ottobre

Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia – h 18.30 + h 19.30

ATLANTE _ Film Live

di MATTIA COSTA

(invited to Mercurio by Virgilio Villoresi)

(Performance AudioVideo – durata 40 min – Ingresso gratuito – Max 30 persone – Anteprima Regionale)

Spazio Marceau – dalle h 19.00 alle h 21.00

ISOLA/E_singolare, plurale

di e con SIMONA MIRAGLIA

(Performance Danza – durata 10 min – Ticket 2,00 € – 2 persone per volta)

Spazio Tre Navate – h 21.00

MARAYA ARROUH

by COL J’AM (Marocco)

(invited to Mercurio by K_Danse)

(Danza – durata 45 min – Ticket 6,00€ – ANTEPRIMA INTERNAZIONALE )

Spazio Franco – h 22.00

X

di e con OLIMPIA FORTUNI e KATATONIC SILENTIO

Produzione Sosta Palmizi

(Danza – durata 40 min – Ticket 2,00€ – Anteprima Regionale)

Spazio Open – h 23.00

IVREATRONIC_Live Set

(invited to Mercurio by Enrico Ascoli)

(Musica- durata 180 min – Ticket 6,00€ )

Domenica 2 ottobre

Spazio Tre Navate – h 18.30

SAVE THE LAST DANCE FOR ME

By ALESSANDRO SCIARRONI

Produzione Corpo Celeste

(invited to Mercurio by Francesca Pennini/Collettivo Cinetico)

(Danza – durata 25 min – Ticket 6,00€ – Anteprima Regionale)

Al termine della performance, un LABORATORIO DI DANZA aperto a tutte e tutti a partire dai temi coreografici della stessa performance. Durata 120 min.

Spazio Open – h 21.30

CLOSING CONCERT MARLENE KUNTZ

(Musica – durata 120 min)

