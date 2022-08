Ultime Covid Italia: 10.418 nuovi casi e 75 decessi. In Sicilia 15 vittime

Ultimi aggiornamenti sull’andamento della pandemia. Sono 10.418 i nuovi casi di coronavirus e 75 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute sulla situazione dei contagi. Sono 63.188 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività al 16,5%. Calano le terapie intensive, che sono sette in meno di ieri e 255 in totale, e salgono i ricoveri, 74 in più e 6.516 in totale.

IN SICILIA. Altre quindici vittime e ottocentotrentasei nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24ore con 6.462 tamponi processati. L’indice di positività è 12,9%.

