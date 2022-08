Gela: alla scoperta degli antichi Quartieri

Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà mercoledì 24 agosto 2022 l’iniziativa dal titolo “Alla scoperta degli antichi Quartieri di Gela”. L’appuntamento è fissato per le ore 21,00 in Piazza Roma, Lat. = 37.0665756 Long. = 14.2462131. Dopo gli interventi del dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, del dott. Carmelo Ferrigno, Presidente Lions Club Gela Host, dell’avv. Luigi Costa, Presidente del Lions Club del Golfo di Gela, del dott. Nino Miano, Presidente Speciality Lions Club Ambiente Territorio e Cultura, del dott. Francesco Cuvato, Presidente del Leo Club del Golfo di Gela e dell’avv. Ausilia Faraci, Presidente della Sorptimist International Club di Gela, inizierà la visita guidata dal prof. Nuccio Mulè. L’iniziativa è organizzata da BCsicilia in collaborazione con il Lions Club, il Leo Club e la Sorptimist International. Per informazioni email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 – Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

L’itinerario della passeggiata segue il tracciato delle antiche mura di cinta federiciane del centro storico, in particolare quelle prospicienti il lato sud. Oltre ad osservare le caratteristiche più salienti di tali antiche strutture, si avrà la possibilità di percorrere una via del quartiere “Spirone” di antica residenza marinara e continuando, attraversando quel che rimane di Porta Marina, per arrivare al “Castrum federicianum” dopo aver percorso il viale Mediterraneo su cui insistono una serie di strutture relative a torri e bastioni intermezzate tra le stesse mura di cinta.

