Agosto a Pantelleria: dall’archeologia allo sport, dal teatro alla musica

La terza settimana di agosto a Pantelleria prevede tanti eventi diversi che vanno dall’archeologia allo sport, dal teatro alla musica fino alla promozione del territorio e dei prodotti isolani.

Si comincia oggi, mercoledì 17 agosto alle ore 19.00 in Aula Consiliare, con un EXTRA al programma. L’Assessorato ai Beni Culturali del Comune, insieme al Centro Culturale Vito Giamporcaro organizza una conferenza dal titolo “TRA CARTAGINE E ROMA: L’ACROPOLI DI PANTELLERIA ALLA LUCE DELLE ULTIME CAMPAGNE DI SCAVO ARCHEOLOGICO” che presenterà i ritrovamenti all’Acropoli di San Marco grazie all’esposizione del Prof. Thomas Schäfer e del Dott. Frerich Schön. Un appuntamento ad ingresso libero che sicuramente interesserà panteschi e turisti.

Domani, giovedì 18 agosto invece sarà la volta dello sport e della riscoperta di uno dei luoghi più incantevoli dell’isola: Piana della Ghirlanda. Anche quest’anno infatti viene riproposta LA GHIRLANDATA, camminata non agonistica organizzata dall’Associazione Pantelleria Outdoor, in collaborazione con la PGS Madonna della Pace, il Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Patrocinio del Comune di Pantelleria.

L’appuntamento per grandi e piccini (accompagnati ovviamente) e anche amici a quattro zampe sarà alle ore 17.00 a Piazza Perugia a Tracino, per poi partire alle 18.00 per un percorso di 5,6 km tra le meraviglie di questo luogo magico dell’isola. La partecipazione è gratuita.

Venerdì 19 agosto alle ore 22.00 a Cala Gadir un nuovo appuntamento con il grande teatro con lo spettacolo “ONEHAND JACK- Una favola in blues” di Stefano Benni, portato sul palco di uno dei luoghi più suggestivi di Pantelleria dall’attore Gianni Bernardo, accompagnato da Gianni Belvisi al pianoforte, Giuseppe Pipitone al contrabbasso, Fabrizio Parrinello alla batteria e Eloisa come voce. Una favola uscita dalla penna di Stefano Benni come una partitura musicale raccontata, suonata e cantata. Un capolavoro della narrativa contemporanea. Tra musica, teatro e letteratura. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Sabato 20 agosto alle ore 22.00 presso la Chiesa di San Gaetano a Scauri, si terrà il penultimo concerto del SUONI PANTESCHI CHAMBER MUSIC FESTIVAL, dal titolo “La voce del violoncello” con Enrico Carli, Christian Barraco, Giulio Potenza e Ludovica Franco. Ingresso libero senza prenotazione.

Attesissimo l’appuntamento di domenica 21 agosto alle ore 22.00 con il concerto-evento dei THE KOLORS in Piazza Cavour a Pantelleria Centro. Ingresso libero senza prenotazione. Per i diversamente abili che volessero riservare un posto a sedere per la campagna #pantelleriapertutti, è necessario prenotarsi contattare l’Assessorato alla Cultura al numero 3312665409 entro venerdì 19 agosto.

Infine, lunedì 22 agosto alle ore 19.00 in Piazza Unesco ci saranno le DEGUSTAZIONI IN STRADA: DAL CAPPERO ALLO ZIBIBBO a cura dell’Associazione Pantelleria Enoica.

A seguire, alle ore 21.30 in Piazzetta Messina, sempre organizzata dalla stessa associazione ci sarà Conferenza “AGRICOLTURA A PANTELLERIA: PASSATO E PRESENTE. QUALE FUTURO?” organizzata dall’Associazione Pantelleria Enoica con il Patrocinio del Comune di Pantelleria. Partecipano Vincenzo Campo, Giampietro Comolli, Antonio Parrinello, un rappresentante del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Prof. Antonio Montisi dell’Università di Palermo in collegamento. Conduce Giovanna Ferlucci. Ingresso libero.

È stata invece rimandata a data da decidere a settembre, la presentazione del libro di Italo Cucci “Dal paradiso europeo all’inferno mondiale” organizzata da Pantelleria Internet, che si sarebbe dovuta tenere il 22 agosto da programma, per sopraggiunti impegni degli organizzatori.

PROGRAMMA

17 agosto ore 19.00, Aula Consiliare (EXTRA)

Conferenza “TRA CARTAGINE E ROMA: L’ACROPOLI DI PANTELLERIA ALLA LUCE DELLE ULTIME CAMPAGNE DI SCAVO ARCHEOLOGICO” del Prof. Thomas Schäfer e del Dott. Frerich Schön in collaborazione con il Centro Culturale Vito Giamporcaro. Ingresso libero senza prenotazione.

18 agosto ore 22.00, Tracino (EXTRA)

GHIRLANDATA 2022 Camminata non agonistica a passo libero di 5,6 km a Piana della Ghirlanda. Raduno alle ore 17.00 a Tracino in Piazza Perugia e partenza alle ore 18.00. Possono partecipare anche i minorenni, purché accompagnati. Organizzazione a cura dell’Associazione Pantelleria Outdoor, in collaborazione con la PGS Madonna della Pace, il Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Patrocinio del Comune di Pantelleria. Partecipazione libera.

19 agosto ore 19.00, Gadir

Spettacolo teatrale “ONE HAND JACK. Una favola blues” di Stefano Benni con Gianni Bernardo, accompagnato da Gianni Belvisi al pianoforte, Giuseppe Pipitone al contrabbasso, Fabrizio Parrinello alla batteria e Eloisa come voce. Ingresso gratuito senza prenotazione.

20 agosto ore 22.00, Chiesa di San Gaetano a Scauri

SUONI PANTESCHI CHAMBER MUSIC FESTIVAL, concerto dal titolo “La voce del violoncello” con Enrico Carli, Christian Barraco, Giulio Potenza e Ludovica Franco. Ingresso libero senza prenotazione.

21 agosto ore 22.00 Piazza Cavour (Pantelleria centro)

THE KOLORS IN CONCERTO ingresso libero senza prenotazione.

22 agosto dalle ore 19.00 Piazza Unesco (Pantelleria centro)

DEGUSTAZIONI IN STRADA: DAL CAPPERO ALLO ZIBIBBO a cura dell’Associazione Pantelleria Enoica.

Ore 21.30 Piazza Messina (Pantelleria centro)

Conferenza “AGRICOLTURA A PANTELLERIA: PASSATO E PRESENTE. QUALE FUTURO?” organizzata dall’Associazione Pantelleria Enoica con il Patrocinio del Comune di Pantelleria. Partecipano Vincenzo Campo, Giampietro Comolli, Antonio Parrinello, un rappresentante del Parco Nazionale Isola di Pantelleria e il Prof. Antonio Montisi dell’Università di Palermo in collegamento. Conduce Giovanna Ferlucci. Ingresso libero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...