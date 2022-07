“Teatri di Pietra” ad Agrigento e Ragusa

Questo week end i Teatri di Pietra inaugurano tre siti: domani sabato 30 luglio al via Agrigento con TERRA PIATTA/HERATOSTENES in scena sul promontorio proteso verso lo splendido paesaggio marino dell’Area Archeologica Eraclea Minoa di Cattolica Eraclea (AG), Ragusa con CIRCE (cunto di e con Orazio Alba) all’interno dello straordinario Chiostro S.Maria del Gesù – Modica (RG) e domenica 31 luglio inaugura anche Caltanissetta con TERRA PIATTA/HERATOSTENES al Parco Archeologico di Gela – Area archeologica Palmintelli. Oggi in scena MENECMI al Parco Archeologico Lililibeo a Marsala (Tp).

Terra Piatta, Eratosthenes

contributo letterario e ricerca storico-scientifica Prof.ssa Michela Costanzi, Prof.Fabio Pallott

drammaturgia Sebastiano Tringali

regia e coreografia Aurelio Gatti

musica Marco Schiavoni

costumi Marina Sciarelli Genovese

con Chiara Meschini, Gipeto, Sebastiano Tringali e Valeria Busdraghi, Lucia Cinquegrana, Elisa Carta Carosi, Arianna Di Palma, Matteo Gentiluomo, Polina Lukanska, Paola Saribas

Proprio nel nostro Occidente iper-tecnologico e progredito sta ritornando un pensiero magico e fanatico che muove l’onda di irrazionalità che si nutre e cresce nella convinzione che le proprie aspettative siano state “tradite”. La diffidenza verso la scienza è una conseguenza: già perché tante sono le istanze e le richieste da soddisfare e la scienza umana non è quella dalle risposte immediate, con soluzioni certe e infallibili: essa procede piuttosto per “prove ed errori”. Quindi ha bisogno di tempo, ha bisogno di sbagliare per avanzare e deve continuamente sperimentare. E questo “tempo” non le è concesso perché si vuole tutto, subito e anche definitivo, foss’anche per tornare alla “normalità del prima. La fuga nell’irrazionale è l’inevitabile esito di infinite aspettative soggettive insoddisfatte, pur essendo legittime in quanto nate e alimentate dalle stesse promesse di quell’ordinamento “produttivo” che ha governato dal dopoguerra ad oggi. Ordinamento che ora mostra un chiaro affanno.

Da queste premesse è nato il progetto Terra Piatta. Non vuole essere una risposta ai negazionisti dell’ultima ora: il “terrappiattismo” è il pretesto per affrontare il tema della Comunità, della sua crescita e del suo nutrimento. La tentazione “irrazionale” corrode nell’intimo l’idea stessa di comunità e i suoi principi fondanti: convivenza, coesistenza, libertà, confonto e, soprattutto, prospettiva. Per fermare questo processo di logoramento della comunità, crediamo che attraverso la riscoperta di quei pensatori – scienziati/ filosofi, armati più di ingegno che di tecnologia, si possano trovare argomenti e significati per una rinnovata e slanciata tensione verso il sociale, la cultura, la scienza. La figura di Eratostene, in questa visione, è esemplare. Oltre la misurazione della terra, dell’inclinazione dell’eclittica e del meridiano terrestre, la tavola dei numeri primi, Eratostene non è solo un grande matematico o un grande fisico, ma è anche un grande filosofo che ha una concezione organica dell’universo. In contrasto con Platone, Eratostene afferma che non bisognerebbe dividere gli uomini tra barbari e Greci, ma secondo le loro qualità, in quanto non solo vi sono Greci pessimi ma “barbari” di alta civiltà.

Menecmi

di Plauto

regia di Ornella Matranga e Riccardo Rizzo

musiche inedite e cori di Andrea Di Falco

con Ivan Graziano, Andrea Pacelli, Andrea Palermo, Gabriele Manfredi, Gabriele Rametta,

Elena Polic e Giulia Messina.

Shakespeare e Goldoni con I Gemelli veneziani e la Commedia degli errori si sono ispirati a Tito Maccio Plauto, il primo drammaturgo che ha raccontato la storia di due gemelli, che dopo essere stati separati neonati, si ritrovano in età matura, identici anche se caratterialmente opposti e la loro somiglianza ingenera una serie di ambiguità ed equivoci fra amici e parenti. Il doppio e l’equivoco sono alla base del teatro. Noi abbiamo trasferito la commedia ai giorni nostri ambientandola in un campo Rom.

In programma oltre 50 spettacoli e 23 produzioni tra teatro, danza e musica che avranno luogo in 10 siti archeologici di tutta Sicilia (Palermo, Trapani, Messina, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa, Agrigento), Teatri di Pietra offre al pubblico una finestra spazio-temporale in cui il teatro diventa la chiave per la conoscenza del territorio e ogni sito non è più solo oggetto di visita, ma di una esperienza più profonda, personale e insieme collettiva.

Nel cartellone si alterneranno, nei diversi siti, temi del classico e del Mediterraneo attraverso le opere di Plauto (“Menecmi”), Sofocle (“Edipo a Colono”), Seneca (“Fedra”), Esopo e Fedro (“Lupus in fabula”), Menandro (“Diskolos”), Apuleio (“Di sabbia e di mare”) , Eschilo (Orestea Agamennone più Coefore), ma anche di Verga (“Storia di una capinera”, “La Lupa – Rosso Terra”, “Mastro Don Gesualdo”), Pasolini e il suo rapporto con il mondo antico (“PRESENTE, PASSATO, PASOLINI, dal Carteggio e Pilade di P.P.Pasolini) e Gesualdo Bufalino (“I viaggi del Meschino”).

“Ciascuno di questi spettacoli contribuisce alla costruzione di un unico racconto che, attraverso le vicende di Enea, Didone, Medea o Prometeo esplora, con i linguaggi della danza, del teatro e della musica il nostro presente e racconta con lucidità l’uomo contemporaneo – spiega il Maestro Aurelio Gatti, coordinatore delle Rete – Il nostro teatro nasce in primo luogo per offrire un’occasione in più di vivere il paesaggio e la storia attraverso i siti monumentali, ma soprattutto per fare del teatro antico (o dei luoghi dove si fa il teatro) lo spazio dell’incontro tra artisti e spettatori e della comunità che, nell’esperienza dello spettacolo dal vivo, si rinnova ogni volta.”

Ecco le date in Sicilia:

Pantelleria – TP – Faro Punta Spadillo 21- 24 luglio – 4 spettacoli

Marsala – TP – Parco Archeologico Lililibeo – 21 luglio – 24 agosto – 6 spettacoli

Milazzo – ME – Castello Ex Convento Benedettine 22 luglio – 17 agosto 6 spettacoli

Termini Imerese – PA – Area archeologica Antiquarium di Himera data da definire – 4 spettacoli

Santa Flavia – PA – Area archeologica Antiquarium di Solunto data da definire – 3 spettacoli

Modica – RG – Chiostro S.Maria del Gesù 30 luglio – 8 agosto – 4 spettacoli

Cattolica Eraclea – AG – Area Archeologica Eraclea Minoa – 30 luglio – 18 agosto – 5 spettacoli

Caltanissetta – CL – Parco Archeologico Palmintelli 31 luglio con 4 spettacoli

San Cipirello – PA – Area archeologica Monte Jato data da definire – 4 spettacoli

Caltanissetta – Parco Archeologico di Gela – Area archeologica Palmintelli – 31 luglio – 5 spettacoli

Cefalà Diana – PA – Terme Arabe – 1 agosto 2 spettacoli

Marineo – PA – Castello Beccadelli Bologna 8 agosto – 2 spettacoli

