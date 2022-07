Giorgio Pasotti all’Adrano Summer Festival

Con Io, Shakespeare e Pirandello: un percorso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso le opere di due grandi scrittori William Shakespeare e Luigi Pirandello , regia: Davide Cavuti / Musiche: Davide Cavuti

Martedì 2 agosto sul palco dell’Adrano Summer Festival (prodotto da DalVivo Produzioni) Giorgio Pasotti, uno dei volti noti del piccolo e grande schermo, famoso interprete di film per il cinema, la televisione e di alcune serie tv e fiction indimenticabili, porterà in scena con Io, Shakespeare e Pirandello, (ore 21.00 all’Arena dell’Etna di Adrano – CT – Primo settore €15 – Secondo settore €10)

Prodotto da Stefano Francioni Produzioni e con la regia di Davide Cavuti, lo spettacolo è un percorso nel mondo della letteratura e del teatro attraverso le opere di due grandi scrittori William Shakespeare e Luigi Pirandello i cui testi saranno interpretati da Giorgio Pasotti: l’attore proietterà gli spettatori nelle atmosfere disegnate da alcuni dei più grandi uomini della letteratura internazionale e interpreterà i testi in modo originale, calandosi nei vari personaggi attraverso le storie che saranno raccontate. Lo spettacolo è suddiviso in due quadri: il primo è un omaggio al più grande drammaturgo del mondo, William Shakespeare: si partirà dal “discorso di Marcantonio”, tratto da “Giulio Cesare”, fino al più celebre monologo del teatro, “l’Essere o non essere di Amleto”.

Il secondo quadro avrà come leit-motiv alcuni dei personaggi di Luigi Pirandello: da “L’uomo dal fiore in bocca” ai ritratti dell’Italia del tempo firmati dallo scrittore italiano vincitore, del Premio Nobel per la Letteratura. Al pubblico sarà offerta l’opportunità di ascoltare la musicalità delle parole dei grandi scrittori succitati con le musiche originali composte dallo stesso Davide Cavuti.

Il prossimo evento teatrale in programma all’Adrano Summer Fest saranno I Sansoni (9 agosto), duo comico che ha conquistato la rete a suon di risate, con Fratelli ma non troppo. In prima linea anche i più importanti attori del panorama siciliano: dal grande attore e caratterista Pippo Pattavina (18 agosto) in Uno, nessuno, centomila ed Enrico Guarnieri (13 agosto), erede della tradizione drammaturgica siciliana, nel L’ispettore generale.

Il 27 agosto sarà la volta dell’Opera Lirica Cavalleria Rusticana e l’11 settembre del Gran Galà dell’operetta, in entrambe i casi in scena ci sarà il Coro Lirico Siciliano accompagnato da straordinari cantanti e l’Orchestra.

Sono previsti anche altri interessanti e prestigiosi appuntamenti: l’Adrano Dance Contest che vedrà in giuria Nunzio, Raimondo Todaro, Anbeta e Mykael Fonts, e gli spettacoli in Piazza Umberto con Anna Tatangelo ed i Ricchi e Poveri.

