La musica live risuona “Ai piedi dell’Etna”

Questa estate la musica dal vivo risuona AI PIEDI DELL’ETNA. È il nome della rassegna di spettacoli organizzata dalla cooperativa Olimpo in collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea.

“La musica deve toccare le emozioni prima, e l’intelletto poi”. E di emozioni, come recita l’adagio di Maurice Ravel, se ne vivranno tantissime… AI PIEDI DELL’ETNA.

Dal 18 luglio al 22 agosto, sei appuntamenti stellari in un cartellone che brilla di artisti di fama nazionale e internazionale. In scena “Il cinema di Ennio” (omaggio al Maestro Morricone) con l’Orchestra giovanile e Coro dell’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania con una importante presenza di centocinquanta elementi, suddivisi in ottanta orchestrali (tra archi, fiati, percussione, arpa, pianoforte, tastiera e strumenti etnici) e settanta cantanti del coro, diretti rispettivamente da Giuseppe Romeo e da Carmelo Crinò (18 luglio); Italy Rock, ovvero la passione, il virtuosismo e il talento di Maurizio Solieri, Ricky Portera, Federico Poggipollini, Giuseppe Scarpato, Robby Pellati, Rigo Righetti e Lollo Campani, riuniti sullo stesso palco (28 luglio); Le Vibrazioni (31 luglio); Angelo Branduardi (1 agosto); Roberto Vecchioni (9 agosto); Pink Floyd Legend (22 agosto).

Si riaccendono i riflettori sull’anfiteatro Falcone e Borsellino, all’interno del Parco comunale, divenuto negli anni punto di riferimento per il turismo culturale e per gli amanti dello spettacolo dal vivo, che continuano a scegliere Zafferana per la suggestiva posizione geografica e per l’elevata qualità della proposta artistica. Un prestigioso parterre di eventi live, che spazia dalla musica contemporanea a quella d’autore, passando per il pop, il rock e il revival di una leggenda.

Ascoltare musica AI PIEDI DELL’ETNA, provando gioia per gli occhi e per il cuore, vuol dire nutrirsi di impressioni uniche e irripetibili. La musica, l’arte, la cultura, sono il modo più immediato e straordinario per promuovere la Sicilia e la sicilianità. Se poi tutto ciò avviene ai piedi di un vulcano attivo che elettrizza e magnetizza l’atmosfera circostante, allora quell’esperienza può imprimersi in modo indelebile nella memoria di chi ha la fortuna di esserci. Lì, presente.

