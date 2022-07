A Pantelleria un weekend di musica, balli e spettacoli

Facebook



Un weekend di musica, balli, spettacoli e tutela per gli animali quello del 2 e 3 luglio a Pantelleria in occasione della Stagione Culturale Estiva 2022.

Domani sabato, 2 luglio torna la valorizzazione e la riscoperta del territorio isolano grazie alla collaborazione con i Circoli panteschi. Nella parte più interna di Pantelleria, sotto Montagna Grande e ad un passo dalla sauna naturale di Benikulà, nella Contrada di Sibà, tra natura e paesaggio rurale, si torna a ballare in strada con il duo Frankie Bri e Raffi dalle 22.00 a mezzanotte in questa ideale tournée che vedrà protagoniste anche altre contrade dell’isola.

Dalla terrazza del Circolo di Sibà, luogo storico in cui si riunisce la Contrada, i due musicisti e cantanti panteschi daranno il via ai balli, aperti anche ai turisti, ovviamente.

Domenica 3 luglio alle ore 19.00 si torna a Pantelleria centro, sempre in Piazza Cavour, con la tradizionale sfilata canina organizzata dall’Associazione Pantelleria Bau, che gestisce anche il canile municipale. Un’occasione speciale non solo per stare insieme ai nostri amici a 4 zampe, ma per conoscerli meglio e adottarli. Un appuntamento per grandi e piccini, a cui può partecipare chiunque abbia un cane oppure, chi non lo ha, può accompagnarne uno del canile. Per info si può chiamare il numero: 3392 988 2601.

A seguire, sempre in Piazza Cavour alle ore 22.00 ci sarà lo spettacolo-concerto di MARIO INCUDINE, che torna anche quest’anno a Pantelleria con uno dei suoi spettacoli più emozionanti: MIMÌ – da sud a sud.

“Un viaggio. Da Sud a Sud. Sulle note delle canzoni di Domenico Modugno, quelle legate alla Sicilia, a una terra che lui ha adottato perché́, come gli disse Frank Sinatra: ‘Fingiti siciliano! La Sicilia la conoscono tutti, tutti sanno dov’è e poi il dialetto è molto simile al tuo, al pugliese. Fingiti siciliano e conquisterai il mondo!’

Un viaggio quotidiano verso una terra straniera chiamata palcoscenico, una terra da dovere raggiungere e conquistare. Le aspirazioni di un uomo del Sud chiamato Mimì ma che potrebbe avere mille nomi diversi, una storia fatta da mille storie, che si incrocia con quella del suo interprete scorrendo su linee parallele che, sovvertendo ogni regola, si incontrano in uno spettacolo in cui Mario Incudine e Domenico Modugno ci raccontano un mondo che cambia, che lotta, che sogna, che sfida convenzioni e stereotipi.

Mimì siamo noi. Ogni giorno che passa. Noi di Ieri. Noi di Oggi. Noi di Domani. Noi che desideriamo Volare ma che non sempre sappiamo di avere le ali per poterlo fare.”

