Sulla A20 interventi di ripristino per viadotti e sottovia in area Rometta

Dopo i risultati positivi rilasciati dalle prove di carico, le squadre di Autostrade Siciliane tornano sul Viadotto Tonnarazza, a Sapdafora, per dare il via alle attività di manutenzione che riporteranno a nuovo le parti ammalorate dal tempo e dall’usura. I lavori si svolgeranno nottetempo, per favorire l’intenso traffico diurno, e verranno estesi anche al sottovia dello svincolo di Rometta e a quello di via Archi Nazionale.

Per la sicurezza dei viaggiatori, dalle ore 22.00 (e sino al massimo alle ore 6.00) sull’autostrada A20 Messina-Palermo il transito nello svincolo di Rometta verrà interdetto lunedì 4 luglio in ingresso per chi si dirige in direzione Messina, mercoledì 6 luglio in uscita in entrambi i sensi di marcia e giovedì 7 luglio in ingresso in entrambe le direzioni di marcia.

