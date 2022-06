Messina, convegno sulla sicurezza nei cantieri temporanei mobili

Facebook



Domani, venerdì 10 giugno, alle ore 10 presso la sede della Città Metropolitana di Messina

Si svolgerà domani 10 giugno, con inizio dalle ore 10 presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, il “Focus sulla normativa nei cantieri temporanei mobili: stato di attuazione e applicazione della legge 215/2021”, organizzato dalla Città Metropolitana di Messina.

L’incontro sarà aperto dal Commissario Straordinario della Città Metropolitana di Messina, ing. Leonardo Santoro, che ha sottoscritto, per conto dell’Ente, il protocollo d’intesa per la promozione della regolarità e della sicurezza del lavoro nel settore edile promosso dalla Prefettura Territoriale di Messina, e dal Viceprefetto dott. Carmelo Musolino.

Successivamente interverranno i seguenti relatori: arch. Roberto Siracusano, Dirigente reggente V Direzione Città Metropolitana di Messina; ing. Venerando Lo Conti, Ispettorato del Lavoro di Messina; dott.ssa Edda Paino, S. PRE.S.A.L. Messina; dott. Sergio Prestamburgo, Inail Messina; geom. Giuseppe Ricciarello, Ance Messina; geom. Maurizio Rocco Maiorana, Cassa Edile Messina; geom. Gaetano Mancuso, Scuola Edile – Cpt Ese Messina.

A seguire, interventi e quesiti dei Responsabili Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti.

I lavori saranno moderati dal dott. Sandro Mangiapane, Rspp della Città Metropolitana di Messina.

La recente normativa ha apportato importanti integrazioni e modifiche in materia di verifica delle imprese impegnate nelle attività edili e di costruzione, rafforzando il potere degli Enti di vigilanza per il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Tra le novità più rilevanti introdotte, vi è l’immediata sospensione dell’attività per quelle imprese che, non rispettando le prescrizioni introdotte, sono inibite alla contrattazione con Pubbliche Amministrazioni e Stazioni Appaltanti, con possibili conseguenze per gli Enti committenti che potrebbero vedere a rischio i finanziamenti soggetti a scadenza di termine.

Tra i presupposti per l’immediata sospensione dell’attività vi sono la mancata elaborazione del Documento di Valutazione, del Piano di Emergenza e del Piano Operativo di Sicurezza, l’assenza di adeguata formazione e addestramento e di dispositivi di protezione per il lavoratore, l’assenza di adeguate protezioni contro il vuoto e contro i contatti elettrici diretti e indiretti.

Di tutto questo si parlerà durante l’incontro di Palazzo dei Leoni in cui saranno presenti Organi di Vigilanza, Associazioni datoriali, Organismi Paritetici e Stazioni Appaltanti.

Attraverso il confronto di tutte le parti interessate si cercherà di chiarire gli aspetti che, nella prima fase di attuazione della legge 215 avviata con i controlli ispettivi, hanno comportato maggiori criticità.

