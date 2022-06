Giornate Europee dell’Archeologia. BCsicilia propone 18 appuntamenti

Facebook



Visite guidate, conferenze, presentazioni di libri, laboratori per ragazzi

Visite guidate, conferenze, presentazioni di libri, laboratori per ragazzi sono alcuni dei 18 appuntamenti promossi da BCsicilia per le “Giornate Europee dell’Archeologia” che si tengono, come ogni anno, da domani 17 al 19 giugno, in tutto il vecchio continente e che in Italia hanno il patrocinio del Ministero della Cultura. Iniziative di BCsicilia in giro per tutta l’isola: da Palermo a Palazzolo Acreide, da Catania a Cefalù, da Agira a Riesi. Andremo alla scoperta di grotte preistoriche, parleremo di archeologia industriale e stazioni di posta del periodo romano, conosceremo antichi castelli e visiteremo catacombe paleocristiane, passeggeremo tra torri e mulini, saremo nei luoghi dei Sicani ed andremo alla scoperta delle mitiche tracce del Sacro Graal, e apprenderemo curiosità e aneddoti dell’Archeologia a tavola. Una bellissima occasione per conoscere e valorizzare il patrimonio archeologico della Sicilia. Si inizia il venerdì 17 giugno con un laboratorio didattico per ragazzi e si conclude con la presentazione del libro su musei di Marianopoli. Le iniziative sono realizzate con il patrocinio di diversi Comuni e in collaborazione con diverse associazioni tra cui: Anisa, Archeoclub, Museo dei viaggiatori, Archeofficina

Abbiamo aderito alle “Giornate Europee dell’Archeologia” – afferma il Presidente regionale di BCsicilia Alfonso Lo Cascio – perché riteniamo che si tratti di una grande occasione per valorizzare il nostro straordinario patrimonio archeologico, una grande opportunità per portare all’attenzione di tante persone la molteplicità e la diversità della nostra eredità culturale, e infine per sensibilizzare il grande pubblico e le autorità politiche sulla necessità di tutelare e valorizzare la ricchezza del nostro passato”.

In allegato locandina e alcuni luoghi oggetto delle visite guidate.

Gli appuntamenti di BCsicilia per le Giornate Europee dell’Archeologia:

Venerdì 17 Giugno

Trabia. L’affascinante mondo dell’Archeologia. Laboratorio didattico per ragazzi

Partinico. Tra Torri e Mulini. Archeologia pre industriale nel territorio

Alia. Nella Terra del Mito. Visita guidata al complesso rupestre della Gurfa

Termini Imerese. Sulle tracce delle antiche Comunità di Cacciatori e Raccoglitori. Visita guidata ai Ripari preistorici

Palermo. Conferenza: Archeologia industriale

Sabato 18 Giugno

Palazzolo Acreide. Archeologia e Grand Tour nelle carte del Museo dei Viaggiatori

Campofelice di Roccella. L’ultimo baluardo dei Conti di Ventimiglia. Visita guidata al Castello

Carini. Ex Tenebris ad Lucem: visita guidata alle catacombe paleocristiane di Villagrazia

Torretta. I segni della Preistoria. Visita guidata alla Grotta Zà Minica

Catania. Conferenza: Una stazione di sosta della prima età imperiale lungo la strada a Catina Agrigentum

Sciara. Archeologia a tavola: storia, aneddoti e curiosità. Degustazione di antico dolce ed idromele

Domenica 19 Giugno

Riesi. Nei luoghi dei Sicani. Visita guidata al sito archeologico di Costa delle Mandorle

Gratteri. Sulle tracce del Sacro Graal. Visita guidata all’Abbazia di S. Giorgio

Monreale. Antiche colonne. Visita guidata all’ex cava di Contrada Scalilli

Agira. Il Castrum di San Filippo. Visita guidata al Castello

Altavilla Milicia. Alla scoperta del territorio. Visita guidata alla Grotta preistorica Mazzamuto, alla Chiesa di Santa Maria di Campogrosso e al Ponte S. Michele ad Altavilla Milicia

Cefalù. La Rocca e il Tempio ai confini del giorno. Visita guidata ai resti archeologici

Marianopoli. A Mitistrato: Guida ai Musei del paese

Nella foto, il Castello di Agira

